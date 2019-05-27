"Це неповага до слухача!" Мережу розлютив концерт "Океану Ельзи" у Києві

Кияни та гості столиці, які відвідали концерт гурту "Океан Ельзи", обурилися поганою організацією заходу. Так, їм довелося чекати початку виступу дві години.

Зазначимо, що свої негативні відгуки люди опублікували на особистих сторінках у Facebook.

"Заявлений початок концерту о 19.00 на ВДНГ. О 19:45 Вакарчук вийшов до мікрофона і оголосив, що нібито народ ще підтягується, тому почекаємо ще хвилин 45 хвилин. Вибачте, якого хє*а? Навчіться починати вчасно і привчайте до цього людей. А не змушувати людей стояти на ногах 2 години в очікуванні тих, хто забухав по дорозі. Або оголошуйте початок на 21.00 щоб точно всі дійшли. Враження вже зіпсоване. 20:41", — написав Євген Козенюк у Facebook.

Після закінчення концерту багато людей почали писати, що не змогли поїхати додому на громадському транспорті через велику затримку і вимагали повернути гроші. Також деякі люди взагалі пішли, не дочекавшись виступу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вакарчук оголосив про рішення піти у політику. Він представив свою партію і розповів, чому хоче потрапити до Верховної Ради.

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