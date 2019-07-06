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"Це не спроба нагрубити": Катамадзе пояснила відмову від виступів у Росії

4.3тЧитати матеріал російською

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка заявила про відмову виступати в Росії, пояснила, чому прийняла таке рішення.

Артистка розповіла в інтерв'ю BBC News, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками.

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"Метою відмови, від мільйонів слухачів, не було викликати роздратування один у одного, це не було спробою нагрубити. Навпаки, метою було показати, що ми не одні в цьому світі і є людські історії повні болю. У нас немає права ігнорувати ці історії. Якщо я зможу пояснити своїм слухачам, що моє рішення було повне болю, я впораюся і з негативною реакцією", - пояснила співачка.

Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе

instagram / ninokatamadze_ukraine

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За її словами, вона вирішила відмовитися від виступів в Росії, тому що "не може бути тією людиною, яка буде співати про любов без любові".

"Я вирішила, що та місія, яка була в моїй музиці (а ми на концертах зізнавалися один одному в любові і говорили про те, що відкидаємо насильство) - ця місія втратила своє значення. Головна проблема відійшла на другий і третій план, і взагалі не була в нашому порядку денному", - сказала Ніно.

Артистка не хоче співати в Росії без любові

Артистка не хоче співати в Росії без любові

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Співачка вважає президента Росії ворогом і вирішила, що не може обманювати тих людей, які люблять слухати її музику. Саме для цих людей вона написала пост в Facebook, ним співачка хотіла сказати про те, з якою реальністю стикається Грузія.

"У мене, як у громадянки, як в грузинки, не було права бути перед моїми слухачами фальшивою, не враховувати ті події, які відбуваються до сих пір", - вважає Катамадзе.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

В результаті на артистку посипалася критика. Зокрема, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов обізвав її заяву "рекламною кампанією" і зажадав від жителів Грузії вибачиться перед РФ за події 2008 року.

Популярний співак Сосо Павліашвілі закликав не засуджувати джазову виконавицю. Пізніше стало відомо, що концерт Катамадззе в Москві так і не скасували.

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Особа
Ніно Катамадзе
Місце
ГрузіяТбілісі
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я эту рожу первый раз вижу. И думаю безболезненно перенесу такую "потерю".
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Николаев Олег
Николаев Олег
Почему она считает Путина врагом - вот что непонятно. В 2008 году, когда грузинам настучали по щам, президентом России был Медведев. Хотя, с другой стороны, это как искать логику в постах украинцев. Враг потому что враг и всё, отстаньте. А если будут логические вопросы под постом, то в чёрный список. Я это уже 5 лет вижу в соцсетях.
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Как жить дальше? Котомадзе, вернись! Пойду выпью бояры и забудусь тяжёлым сном.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Шапиро Женька, Рязанов умер. Кстати, вы там в Израиле пьёте грузинские вина и воду Боржоми? Поддерживаете свободную страну, которая с трудом и героически держит оборону от пьяного соседа? Боюсь что мало вина покупаете, потому что 80% его продаётся именно в России. Хорошо, что есть такой Израиль, куда такие как ты могут уехать.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Воробей Андрей:"Пойду выпью бояры и забудусь тяжёлым сном." Не переживайте Вы так: не она первая, не она последняя. Обьявите, как всегда, плохой певицей, как Боржоми - плохой водой. Схкма уже опробирована. Отлично работает с Кикабидзе, Макаревичем, Ахеджаковой и т.д. С Эльдаром Рязановым есть ещё проблемы: уж больно фильмы его популярны. Но пройдёт время, можно сказать что он их снял на деньги Сороса и что они пророчат светлую российскую действительность. Всё это, впрочем, не означает, что Вы должны идти на жертвы и отказываться от любимого напитка. Рязановы приходят и уходят, а бояра остаётся.
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