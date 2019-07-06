"Це не спроба нагрубити": Катамадзе пояснила відмову від виступів у Росії

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка заявила про відмову виступати в Росії, пояснила, чому прийняла таке рішення.

Артистка розповіла в інтерв'ю BBC News, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками.

Новини У Путіна відреагували на гучну заяву Катамадзе про Росію

"Метою відмови, від мільйонів слухачів, не було викликати роздратування один у одного, це не було спробою нагрубити. Навпаки, метою було показати, що ми не одні в цьому світі і є людські історії повні болю. У нас немає права ігнорувати ці історії. Якщо я зможу пояснити своїм слухачам, що моє рішення було повне болю, я впораюся і з негативною реакцією", - пояснила співачка.

Ніно Катамадзе instagram / ninokatamadze_ukraine

За її словами, вона вирішила відмовитися від виступів в Росії, тому що "не може бути тією людиною, яка буде співати про любов без любові".

"Я вирішила, що та місія, яка була в моїй музиці (а ми на концертах зізнавалися один одному в любові і говорили про те, що відкидаємо насильство) - ця місія втратила своє значення. Головна проблема відійшла на другий і третій план, і взагалі не була в нашому порядку денному", - сказала Ніно.

Артистка не хоче співати в Росії без любові колаж

Співачка вважає президента Росії ворогом і вирішила, що не може обманювати тих людей, які люблять слухати її музику. Саме для цих людей вона написала пост в Facebook, ним співачка хотіла сказати про те, з якою реальністю стикається Грузія.

"У мене, як у громадянки, як в грузинки, не було права бути перед моїми слухачами фальшивою, не враховувати ті події, які відбуваються до сих пір", - вважає Катамадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

В результаті на артистку посипалася критика. Зокрема, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов обізвав її заяву "рекламною кампанією" і зажадав від жителів Грузії вибачиться перед РФ за події 2008 року.

Популярний співак Сосо Павліашвілі закликав не засуджувати джазову виконавицю. Пізніше стало відомо, що концерт Катамадззе в Москві так і не скасували.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал