"Це - гармонія!" Мережу розбурхав новий альбом Pianoбой "ХІСТОРІ"

У мережі з захопленням відреагували на пісню з нового альбому лідера групи Pianoбой Дмитро Шурова "Я можу все".

За кілька тижнів відео на YouTube-каналі групи зібрало понад 200 тисяч переглядів і сотні захоплених коментарів.

"Коли плачеш без видимих причин, просто від того, що грає музика, коли не можеш на це впливати ... Це - гармонія. Це прекрасно, Діма!", "Як же душевно, ніжно, сильно і прямо в серце. Дякую, Діма і Pianoбой!","Красиво. Наші голоси. З нетерпінням чекаємо продовження"," Не пісня, а щастя якесь", - написали в коментарях до відео.

Відзначимо, що пісня "Я можу все" - одна з десяти композицій нового альбому Шурова під назвою "ХІСТОРІ".

"Це альбом зрілого чоловіка, який зберіг безпосередність і сміливість хлопчика. За два роки його створення я пережив кілька злетів і падінь, що зробило мене сильніше і наштовхнуло на відкриття нових внутрішніх ресурсів та ідей", - розповів Шуров.

Співпродюсером альбому став Михайло Бусін, який співпрацював з Maruv. Він привніс в живий матеріал Шурова сучасний електронний продакшн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні група "Бумбокс" випустила перший за кілька років новий альбом" Таємний код: Рубікон ".

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