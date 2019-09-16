"Це було вульгарно!" Зірка "Танців з зірками" обурила мережу відвертим виступом

Учасниця "Танці з зірками" Анна Різатдінова Анна і її партнер Олександр Прохоров обурили мережу своїм виступом в 4 ефірі шоу. Так, пара виконала румбу і отримала 40 балів від журі.
Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі проекту. В мережі зазначили, що танець був занадто вульгарним.
Дуже пристрасна румба! Друзі, а як вам танець пари? Підтримуй @anna_rizatdinova та @sasha_prohor смс-повідомленнями з кодом 12 на номер 7914, дзвінками за номером 0900 900 012 або голосами у мобільному додатку @1plus1.video Вокал: @romandudaofficial #танціззірками
"І потім люди пишуть, що Марув вульгарна", "Вульгарно і не красиво", "Чому це вульгарщина, а образ "квітки" Марув - вульгарно?", "Нічого шикарного, повтор за іншими, не сподобалося, навіть неприємно було дивитися", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в неділю, 15 вересня о 21:00, пройшов четвертий ефір шоу "Танці з зірками". 12 пар судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.
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