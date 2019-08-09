"Це буде бомба!" Кравець викликала захват мережі участю в "Танці з зірками"

У третьому оновленому сезоні шоу "Танці з зірками" візьме участь зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець.

Також на паркет вийде співачка TAYANNA і музикант DZIDZIO. Відео з заключной естафетою "Танців" з'явилося на сторінці шоу в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

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Зазначимо, що в ролику Кравець і TAYANNA "випадково" зустрічають DZIDZIO. Артист був дуже здивований їх побачити.

"Що ви тут робите? А танцювати вмієте?," — з сумнівом поцікавився співак. На що артистки станцювали кілька запальних па.

Кравець також поділилася цим відео на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники прийшли в захват від її участі в танцювальному шоу.

Нагадаємо, що учасниками "Танці з зірками" також стали: ведучий і шоумен Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк, ведуча Надія Матвєєва і актори, зірки серіалів "Хороший хлопець" Олексій Яровенко та Ксенія Мішина, ведуча " Сніданок з 1+1 "Людмила Барбір, співачка MARUV, і ведучий Даніель Салем, відомий репер Серьога та призер олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різатдінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі імена всіх членів журі нового сезону шоу "Танці з зірками". Ними стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Також OBOZREVATEL згадував докладніше про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися у 2019 році, читайте за посиланням.

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