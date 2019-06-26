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"Трупи були на снігу": Успенська зробила шокуюче зізнання про вбивство

1.3тЧитати матеріал російською

Російська зірка шансону, співачка Любов Успенська зізналася, що в її присутності вбили шістьох осіб.

Про це вона розповіла в ефірі програми AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За словами Успенської, в далеких 90-х вона приїжджала до Сибіру співати на день народженя. Клієнту тоді виповнилося 30 років.

Любов Успенська в гостях у Івлєєвої

Любов Успенська в гостях у Івлєєвої

Скріншот

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"Після дня народження на наших очах шістьох розстріляли. Трупи я бачила на снігу. Там була боротьба за владу, угруповання. Я не знаю, хто його розстріляв. Але те, що він комусь заважав...охорону теж розстріляли. Я бачила, в мене не потрапили. Я думаю, погано стріляли", – зізналася вона.

Реакція Івлєєвої на зізнання Успенської

Реакція Івлєєвої на зізнання Успенської

скріншот

Успенська також розповіла, що недавно знімала кліп з CYGO, коли їм на майданчик привезли справжню зброю. За сюжетом вони були "Бонні і Клайдом".

"Нам привезли справжню зброю. Я тримала справжній автомат. Мені дуже сподобалося, і не тільки мені", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Любов Успенська позбулася бізнесу в РФ. Вона відкрила караоке-бар, але в зв'язку зі значним підвищенням вартості оренди приміщення, заклад довелося закрити. У квітні 2019 року ЗМІ повідомили, що Успенська нібито була терміново госпіталізована в Москві. Пізніше її менеджмент відреагував на інформацію.

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Особи
Любов УспенськаАнастасія Івлеева
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесНовини Росіїкриміналвбивство
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