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3 вересня • оновлено в 16:19
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"Триколор на руці": популярний український ведучий потрапив у безглузду ситуацію через прапор

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Популярний український ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у безглузду ситуацію через прапор Франції. Так, користувачі мережі помітили на руці у його дочки стрічку, яка за кольором нагадала їм прапор Росії.

Трохи пізніше ведучий пояснив, що це прапор Франції, оскільки його дочка вчиться в французькій школі. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Триколор на руці": популярний український ведучий потрапив у безглузду ситуацію через прапор
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"Отримав багато повідомлень з питаннями про триколор на руці моєї Лоліти в перший навчальний день. Лола та Аліса навчаються у міжнародній французькій школі, тому на руках кольори прапору України та Франції", - написав ведучий.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український телеведучий і відеоблогер Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) розповів про забавний курйоз в США.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Анатолій Анатоліч
Місце
Україна
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