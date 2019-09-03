"Триколор на руці": популярний український ведучий потрапив у безглузду ситуацію через прапор

Популярний український ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у безглузду ситуацію через прапор Франції. Так, користувачі мережі помітили на руці у його дочки стрічку, яка за кольором нагадала їм прапор Росії.

Трохи пізніше ведучий пояснив, що це прапор Франції, оскільки його дочка вчиться в французькій школі. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Отримав багато повідомлень з питаннями про триколор на руці моєї Лоліти в перший навчальний день. Лола та Аліса навчаються у міжнародній французькій школі, тому на руках кольори прапору України та Франції", - написав ведучий.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український телеведучий і відеоблогер Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) розповів про забавний курйоз в США.

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