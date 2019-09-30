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30 вересня • оновлено в 19:05
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"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом

5.3т Читати матеріал російською

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж фото, на якому шанувальники помітили у неї третю ногу.

Знімок Водонаєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

instagram.com/alenavodonaeva

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Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

instagram.com/alenavodonaeva

"На першому фото прифотошопили ногу з другого фото, там край сукні інакше виглядає — збірками, а на першому фото видно, як нога від самого таза прифотошоплена до сукні", "Олено, а що це у вас на першому фото? Третя нога?", "А що у вас із ногами?", "Чому у вас на першому фото три ноги?", "Що з ногами?", "Три ноги?" — пишуть у мережі.

"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом
"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом
"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом
"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом
"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом
"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом
"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж у мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Олена Водонаєва
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
Зато у леди Супрун на фотках 6 пальцев на руке.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха)) идиотина)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
70rus xxx, а че дом2 смотришь?)
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филипп филипыч
филипп филипыч
70rus xxx, третьей ногой) чем же еще?)))
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