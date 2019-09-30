"Третя нога?" Зірка шоу "Дом-2" зганьбилася з безглуздим фотошопом

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж фото, на якому шанувальники помітили у неї третю ногу.
Знімок Водонаєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Олена Водонаєва
instagram.com/alenavodonaeva
Олена Водонаєва
instagram.com/alenavodonaeva
Ну ось знову я забула про стрічку в Інстаграм. Зате у мене багато Сторіс з притулку для тварин Котодеткі. Обов'язково подивіться. І підпишіться на них. Ви навіть не уявляєте яку допомогу ви надаєте, навіть якщо просто лайкать 💙 Ну і літніх, красивих фоток вам від @olllyvento Mua: @nataliiamakeupartist 🌴 плаття: @dulcis_shop ✨
"На першому фото прифотошопили ногу з другого фото, там край сукні інакше виглядає — збірками, а на першому фото видно, як нога від самого таза прифотошоплена до сукні", "Олено, а що це у вас на першому фото? Третя нога?", "А що у вас із ногами?", "Чому у вас на першому фото три ноги?", "Що з ногами?", "Три ноги?" — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж у мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.
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