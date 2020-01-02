"Треба ще раз зателефонувати Путіну": в Росії на "Блакитному вогнику" гидко принизили Зеленського

У новорічну ніч на російському "Блакитному вогнику" принизили президента України Володимира Зеленського.

Відео опубліковане на YouTube телеканалу "Россия 1". Телеведучий Андрій Малахов запропонував "заглянути до сусідів на вогник", маючи на увазі Україну.

Після цього на сцену вийшли коміки брати Пономаренки і Микола Бандурин в українських національних костюмах. Вони спробували заспівати ламаною українською. "Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – проспівали Пономаренко.

Клон Зеленського

Ісабоєв і Пономаренко Скрін із відео

Умід Ісабоєв Скрін із відео

Ісабоєв і коміки Скрін із відео

Після цього на сцену вийшов уродженець Узбекистану Умід Ісабоєв, якого називають двійником Володимира Зеленського, і знущальний спів продовжився.

На публікацію відреагував у Telegram екснародний депутат Борислав Береза, який назвав це відео мерзенним.

"М'яко кажучи – обі**али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну. У мене чимало претензій до президента України, і я їх висловлюю публічно. Тому що я громадянин України, і тому що мені не байдуже, що відбувається. Але коли незрозуміло хто, незрозуміло звідки, після Криму і Донбасу, та ще й у подібній формі, дозволяє собі насміхатися з України в особі Зеленського, то це викликає у мене неприйняття і виправдане обурення", – написав Береза.

"Ці виродки не бачать колод у своєму оці, але помічають смітинку в чужому. Ну, якщо самі росіяни не здатні публічно сміятися з Путіна, то впевнений, що Квартал 95 зможе їм найближчим часом відповісти, якщо не буде зайнятий створенням чергового номера про Гонтареву. Чи не зможе? Чи не дозволять? Так чи інакше зрозуміло, що все показане на російських каналах узгоджується із Кремлем. І якщо залишити це без відповіді, то буде продовження і плювок нам усім в обличчя", – додав екснардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" і актриса проєкту "Жіночий Квартал" Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу", який вийшов у ніч на 1 січня.

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