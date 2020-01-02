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2 січня • оновлено в 15:02
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"Треба ще раз зателефонувати Путіну": в Росії на "Блакитному вогнику" гидко принизили Зеленського

9.8т
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У новорічну ніч на російському "Блакитному вогнику" принизили президента України Володимира Зеленського.

Відео опубліковане на YouTube телеканалу "Россия 1". Телеведучий Андрій Малахов запропонував "заглянути до сусідів на вогник", маючи на увазі Україну.

Після цього на сцену вийшли коміки брати Пономаренки і Микола Бандурин в українських національних костюмах. Вони спробували заспівати ламаною українською. "Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги", – проспівали Пономаренко.

Клон Зеленського

Клон Зеленського

Ісабоєв і Пономаренко

Ісабоєв і Пономаренко

Скрін із відео

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Умід Ісабоєв

Умід Ісабоєв

Скрін із відео

Ісабоєв і коміки

Ісабоєв і коміки

Скрін із відео

Після цього на сцену вийшов уродженець Узбекистану Умід Ісабоєв, якого називають двійником Володимира Зеленського, і знущальний спів продовжився.

На публікацію відреагував у Telegram екснародний депутат Борислав Береза, який назвав це відео мерзенним.

"М'яко кажучи – обі**али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну. У мене чимало претензій до президента України, і я їх висловлюю публічно. Тому що я громадянин України, і тому що мені не байдуже, що відбувається. Але коли незрозуміло хто, незрозуміло звідки, після Криму і Донбасу, та ще й у подібній формі, дозволяє собі насміхатися з України в особі Зеленського, то це викликає у мене неприйняття і виправдане обурення", – написав Береза.

"Ці виродки не бачать колод у своєму оці, але помічають смітинку в чужому. Ну, якщо самі росіяни не здатні публічно сміятися з Путіна, то впевнений, що Квартал 95 зможе їм найближчим часом відповісти, якщо не буде зайнятий створенням чергового номера про Гонтареву. Чи не зможе? Чи не дозволять? Так чи інакше зрозуміло, що все показане на російських каналах узгоджується із Кремлем. І якщо залишити це без відповіді, то буде продовження і плювок нам усім в обличчя", – додав екснардеп.

"Треба ще раз зателефонувати Путіну": в Росії на "Блакитному вогнику" гидко принизили Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка студії "Квартал 95" і актриса проєкту "Жіночий Квартал" Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу", який вийшов у ніч на 1 січня.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Посмеяться над убогими и тыпыми как-лами ,которые превратились в биомассу святое дело.
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1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одни ничтожества кривляются. Другие ничтожества верещат до усрачки - от безмозглости! Нам реально насрать на них всех - шо там на росее да плевать!
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Саванчук Ярослав
Саванчук Ярослав
Решили над комиком посмеяться? Ну-ну. Боюсь что Зеленский уже позвонил в Квартал...
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