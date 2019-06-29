"Треба давати шанс": стосунки Собчак і Віторгана перейшли на новий рівень

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак відвідала новий спектакль колишнього чоловіка Максима Віторгана, проте не викликала у нього ніяких емоцій.

Як повідомляє "СтарХит", він презентував фантасмагорію "У місті Лжедмітрові", де виступив у якості постановника, приклавши чимало зусиль до створення.

Собчак прийшла на захід, як подруга і мати його дитини, що виводить їх стосунки на новий рівень. "Нічого не відчув, тому що знав, що вона прийде. Вона попросила, я запросив, і вона прийшла. Дякую їй, що підтримала. Навіть написала якийсь відгук", – відповів Віторган.

Віторган і Собчак LigaNews.net

Уточнюється, що він кілька разів змінював фінал вистави, однак це нібито ніяк не було пов'язано з особистим життям і розлученням.

"Навіть якщо ми захочемо щось таке придумати – цікаве і красиве, у нас не вийде. Тому що це неправда – і все. Довгі роки в мені була закладена гіпервідповідальність. Напевно, батьками. Я в усьому сумнівався. Зараз розумію, що в зв'язку з цим дуже багато втрачено. Рух сам запускає хвилі й починає спрямовувати тебе в якомусь напрямку. А там невідомо, як воно відгукнеться", – відрізав Максим.

Знімок із спектаклю Віторгана mvitorgan / instagram

Нещодавно Віторган опублікував пост про помилки і зраду, через що користувачі подумали, ніби він пише саме про останні події з Собчак, які потрясли шанувальників.

"Ніхто з нас не застрахований від помилок. У всіх є право на слабкість. Ми робимо дурниці. Ніхто не зобов'язаний бути героєм. Але справжній дурень ніколи не зрозуміє, що він дурень. Переконаний мерзотник ніколи не зрозуміє, що він мерзотник. Зрадник, по суті, ніколи не відчує себе зрадником. І з одного боку, людині завжди треба давати шанс на каяття, а з іншого – велика помилка ставитися до справжніх і переконаних, як до нормальних людей, намагаючись щось пояснити і чекати від них каяття, хоча б внутрішнього. Поки ви витрачаєте на них свій час, дурість, підлість або безпринципність, потихесеньку фарбують вас в свої кольори", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.

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