"Треба давати шанс": стосунки Собчак і Віторгана перейшли на новий рівень

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак відвідала новий спектакль колишнього чоловіка Максима Віторгана, проте не викликала у нього ніяких емоцій.
Як повідомляє "СтарХит", він презентував фантасмагорію "У місті Лжедмітрові", де виступив у якості постановника, приклавши чимало зусиль до створення.
Собчак прийшла на захід, як подруга і мати його дитини, що виводить їх стосунки на новий рівень. "Нічого не відчув, тому що знав, що вона прийде. Вона попросила, я запросив, і вона прийшла. Дякую їй, що підтримала. Навіть написала якийсь відгук", – відповів Віторган.
Віторган і Собчак
LigaNews.net
Уточнюється, що він кілька разів змінював фінал вистави, однак це нібито ніяк не було пов'язано з особистим життям і розлученням.
"Навіть якщо ми захочемо щось таке придумати – цікаве і красиве, у нас не вийде. Тому що це неправда – і все. Довгі роки в мені була закладена гіпервідповідальність. Напевно, батьками. Я в усьому сумнівався. Зараз розумію, що в зв'язку з цим дуже багато втрачено. Рух сам запускає хвилі й починає спрямовувати тебе в якомусь напрямку. А там невідомо, як воно відгукнеться", – відрізав Максим.
Знімок із спектаклю Віторгана
mvitorgan / instagram
Нещодавно Віторган опублікував пост про помилки і зраду, через що користувачі подумали, ніби він пише саме про останні події з Собчак, які потрясли шанувальників.
"Ніхто з нас не застрахований від помилок. У всіх є право на слабкість. Ми робимо дурниці. Ніхто не зобов'язаний бути героєм. Але справжній дурень ніколи не зрозуміє, що він дурень. Переконаний мерзотник ніколи не зрозуміє, що він мерзотник. Зрадник, по суті, ніколи не відчує себе зрадником. І з одного боку, людині завжди треба давати шанс на каяття, а з іншого – велика помилка ставитися до справжніх і переконаних, як до нормальних людей, намагаючись щось пояснити і чекати від них каяття, хоча б внутрішнього. Поки ви витрачаєте на них свій час, дурість, підлість або безпринципність, потихесеньку фарбують вас в свої кольори", – зазначив він.
Ніхто з нас не застрахований від помилок. У всіх є право на слабкість. Ми здійснюємо дурниці. Ніхто не зобов'язаний бути героєм. Але справжній дурень ніколи не зрозуміє, що він дурень. Переконаний мерзотник ніколи не зрозуміє, що він мерзотник. Зрадник по суті ніколи не відчує себе зрадником. І з одного боку людині завжди треба давати шанс на каяття, а з іншого - велика помилка ставитися до "справжнім і переконаним", як до нормальних людей, тщась щось пояснити і чекати від них покаяння (хоча б внутрішнього). Поки ви витрачаєте на них свій час, дурість, підлість або безпринципність потихеньку фарбують вас в свої кольори. Бережіть себе! Зрозуміло, що категорії ці відносні і суб'єктивні, але цього достатньо. І нехай подібне до подібного. І нехай свої знайдуть своїх і заспокояться.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас в пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилася в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Нещодавно Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.