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4 листопада • оновлено в 14:07
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Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

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Неправильно підібране вбрання може зіпсувати не тільки зовнішній вигляд, але й навіть настрій. Щоб уникнути цього слід правильно обирати одяг та аксесуари.

OBOZREVATEL розповідає, як скорегувати фігуру за допомогою принтів, кольорів, фактур і розмірів різних предметів гардеробу.

Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд
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Зніміть це! 6 речей, які зіпсують навіть ідеальну фігуру

Смужка

Вертикальна смужка допомагає витягнути силует, горизонтальна – зробити його ширшим, а діагональні лінії мають здатність створювати змішаний ефект.

Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

6pm.com

Фактура

Блискітки, бахрома, волани, мереживо, блискучі матеріали візуально збільшують силует. Тому слід використовувати такий одяг тільки за бажання збільшити обсяг якоїсь частини тіла.

Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

6pm.com

Малюнок

Щоб приховати широкі стегна або великий живіт слід відмовитися від одягу з дуже великим або дрібним принтом.

Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

6pm.com

Розмір аксесуарів

Аксесуари мають бути пропорційні тілу – тобто маленьким дівчатам не варто надягати великі окуляри, годинник або кільця й носити об'ємні сумки, а жінкам із формами – маленькі прикраси, які тільки підкреслять повноту.

Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

vogue.ua

Кольори

Темний одяг робить силует стрункішим, а світлий – повнить.

Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

6pm.com

Раніше OBOZREVATEL повідомив, які сукні зроблять образ стильним і яскравим восени, а також з чим їх можна носити.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Полнит не светлая одежда, а жратва
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