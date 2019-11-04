Топ-5 речей, що приховають недоліки фігури: як мати стильний вигляд

Неправильно підібране вбрання може зіпсувати не тільки зовнішній вигляд, але й навіть настрій. Щоб уникнути цього слід правильно обирати одяг та аксесуари.

OBOZREVATEL розповідає, як скорегувати фігуру за допомогою принтів, кольорів, фактур і розмірів різних предметів гардеробу.

Смужка

Вертикальна смужка допомагає витягнути силует, горизонтальна – зробити його ширшим, а діагональні лінії мають здатність створювати змішаний ефект.

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Фактура

Блискітки, бахрома, волани, мереживо, блискучі матеріали візуально збільшують силует. Тому слід використовувати такий одяг тільки за бажання збільшити обсяг якоїсь частини тіла.

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Малюнок

Щоб приховати широкі стегна або великий живіт слід відмовитися від одягу з дуже великим або дрібним принтом.

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Розмір аксесуарів

Аксесуари мають бути пропорційні тілу – тобто маленьким дівчатам не варто надягати великі окуляри, годинник або кільця й носити об'ємні сумки, а жінкам із формами – маленькі прикраси, які тільки підкреслять повноту.

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Кольори

Темний одяг робить силует стрункішим, а світлий – повнить.

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