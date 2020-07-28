Тіна Кароль у вишуканій сукні заспівала в столичному метро. Відео

Популярна українська співачка Тіна Кароль спустилася в київське метро, де виконала попурі зі своїх найвідоміших хітів.

Як пишуть на фан-акаунті зірки в Instagram, перформанс відбувся в рамках святкового шоу "З Днем народження, Україно!" до Дня Незалежності, яке канал Україна покаже 24 серпня (фото та відео дивіться нижче).

Тіна Кароль заспівала в київському метро Фото: Канал Україна

Артистка в блискучій сукні від британського дизайнера David Koma з'явилася на станції метро Дорогожичі. Тіна доповнила образ своєю фірмовою червоною помадою.

"Тіна пожартувала: "Звичайний день. Просто їдемо". Під час виступу співачка виконала свої хіти "Україна – це ти", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ноченька", "Выше облаков", "Иди на жизнь", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що шоу пройде у форматі відео-подорожі країною, де також можна буде побачити виступи Сергія Бабкіна, Вєрки Сердючки, Віри Брежнєвої, MONATIK, NK Насті Каменських, Павла Зіброва, Олега Винника і групи MOZGI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль вразила шанувальників черговим сексуальним знімком. На ньому вона позувала в білій міні-сукні, яка спокусливо оголила її ноги.