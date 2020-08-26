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Тіна Кароль розповіла деталі співпраці з репером Snoop Dogg

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Тіна Кароль розповіла про співпрацю зі Snoop Dogg

Тіна Кароль розповіла про співпрацю зі Snoop Dogg.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про те, як виникла ідея записати спільну пісню Blow Your Mind з американським репером Snoop Dogg, прем'єра якої відбудеться 28 серпня.

Як зізналася знаменитість у програмі "Сніданок з 1+1", у 2019 році вона підписала контракт з незалежним лейблом у США, щоб записати альбом англійською мовою. І одного разу до неї зателефонував представник фірми звукозапису і повідомив, що Snoop Dogg запише з нею композицію (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тіна Кароль записала зі Snoop Dogg спільний трек

Тіна Кароль записала зі Snoop Dogg спільний трек Instagram Тіни Кароль

"Потім мені кажуть: "У тебе є година, щоб ти записала свій фрагмент, придумала музику і слова". Я використала пісню нашого українського автора, з яким співпрацюю, вклала, заспівала, написала текст. Все. Це саме той момент, коли ти можеш все життя готуватися, щоб за одну годину впоратися з завданням", – поділилася Кароль.

Співачка також дала пораду учасникам музичних конкурсів, щоб вони завжди були готові взяти на себе відповідальність щодо своєї кар'єри. Адже в будь-який момент їм можуть, як і Тіні, запропонувати важливу співпрацю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала шестикілограмову сукню ручної роботи для виступу на Софійській площі. На виготовлення вбрання знадобилося 180 годин

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