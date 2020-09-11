Тіматі та Решетова розлучилися після шести років стосунків

Російський співак Тіматі (Тимур Юнусов) і Анастасія Решетова розлучилися після шести років стосунків.

Про це повідомила модель на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши архівні фото з чоловіком. За її словами, приводом для розлучення не стали сторонні люди. Вони продовжують разом виховувати сина Ратміра (фото дивіться нижче).

"Ми більше не одне ціле, не чоловік і дружина, не живемо разом. Це були прекрасні шість років з моменту нашої зустрічі і до цього літа. Але в цьому житті немає нічого вічного і все має властивість закінчуватися. Я змінилася, і мої погляди на життя теж", – заявила Решетова.

Нагадаємо, про роман Анастасії та Тимура заговорили в 2015 році після розлучення музиканта з мамою його дочки Аліси Оленою Шишковою. У жовтні 2019 року в пари народився син Ратмір.

Тіматі та Решетова розлучилися: дивитися фото пари

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасник першого сезону реаліті "Топмодель по-українськи" Сергій Стоун розлучився з блогеркою Сашею Чистовою після трьох років стосунків.

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