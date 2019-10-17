Тіматі назвав дитину на честь мертвого друга: хто він і як загинув

Російський репер Тіматі, який недавно став батьком вдруге, назвав новонародженого сина Ратміром — на честь загиблого друга і музиканта Ратміра Шишкова.
Так, хлопець помер в результаті ДТП 22 березня 2007 року. За попередніми даними, автомобіль Ратміра вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Volkswagen Touareg і загорівся. Зазначимо, що співаки познайомилися на проєкті "Фабрика зірок-4" і згодом створили групу "Банда", до якої також увійшли Домінік Джокер і Настя Кочеткова.
Тіматі з новонародженим сином і Ратмір Шишков
Тіматі і Ратмір Шишков
Фото: vokrug.tv
Група "Банда"
Фото: epitafii.ru
У момент загибелі Шишкову було всього 19 років. Як з'ясувалося, останнім часом Ратмір зустрічався з дівчиною Софією, донькою дипломата з Конго. Через дві години після загибелі співака у нього народилася донька Стефанія, яку він так і не побачив.
Дочка Ратміра Шишкова
Фото: epitafii.ru
Похорон Ратміра Шишкова
Фото: ari.spb.ru
Варто додати, що Тіматі зробив татуювання на згадку про друга, а група "Банда", в якій він виступав, записала пісню "Мой брат", присвячену загиблому товаришеві. Після смерті Ратміра вона перестала існувати.
Тіматі зробив татуювання на згадку про Ратміра
Фото: anews.com
Група "Банда"
Фото: howstar.ru
Зазначимо, що вже навесні 2019 року, в річницю 12-річчя загибелі товариша Тіматі присвятив йому новий кліп на пісню "Помнишь".
Тіматі — "Помнишь"
Скріншот з відео
Як повідомлялось OBOZREVATEL :
Навколо Тіматі і його нареченої Анастасії Решетової ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.
У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, проте парочка всіляко заперечувала цей факт. У червні вони все ж офіційно підтвердили, що чекають дитину, показавши фотосесію з животом.
16 жовтня Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.
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