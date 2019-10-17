Тіматі назвав дитину на честь мертвого друга: хто він і як загинув

Російський репер Тіматі, який недавно став батьком вдруге, назвав новонародженого сина Ратміром — на честь загиблого друга і музиканта Ратміра Шишкова.

Так, хлопець помер в результаті ДТП 22 березня 2007 року. За попередніми даними, автомобіль Ратміра вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Volkswagen Touareg і загорівся. Зазначимо, що співаки познайомилися на проєкті "Фабрика зірок-4" і згодом створили групу "Банда", до якої також увійшли Домінік Джокер і Настя Кочеткова.

Тіматі з новонародженим сином і Ратмір Шишков

Тіматі і Ратмір Шишков Фото: vokrug.tv

Група "Банда" Фото: epitafii.ru

У момент загибелі Шишкову було всього 19 років. Як з'ясувалося, останнім часом Ратмір зустрічався з дівчиною Софією, донькою дипломата з Конго. Через дві години після загибелі співака у нього народилася донька Стефанія, яку він так і не побачив.

Дочка Ратміра Шишкова Фото: epitafii.ru

Похорон Ратміра Шишкова Фото: ari.spb.ru

Варто додати, що Тіматі зробив татуювання на згадку про друга, а група "Банда", в якій він виступав, записала пісню "Мой брат", присвячену загиблому товаришеві. Після смерті Ратміра вона перестала існувати.

Тіматі зробив татуювання на згадку про Ратміра Фото: anews.com

Група "Банда" Фото: howstar.ru

Зазначимо, що вже навесні 2019 року, в річницю 12-річчя загибелі товариша Тіматі присвятив йому новий кліп на пісню "Помнишь".

Тіматі — "Помнишь" Скріншот з відео

Як повідомлялось OBOZREVATEL :

Навколо Тіматі і його нареченої Анастасії Решетової ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, проте парочка всіляко заперечувала цей факт. У червні вони все ж офіційно підтвердили, що чекають дитину, показавши фотосесію з животом.

16 жовтня Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.

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