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17 жовтня • оновлено в 11:46
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Тіматі назвав дитину на честь мертвого друга: хто він і як загинув

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Російський репер Тіматі, який недавно став батьком вдруге, назвав новонародженого сина Ратміром — на честь загиблого друга і музиканта Ратміра Шишкова.

Так, хлопець помер в результаті ДТП 22 березня 2007 року. За попередніми даними, автомобіль Ратміра вилетів на зустрічну смугу, зіткнувся з Volkswagen Touareg і загорівся. Зазначимо, що співаки познайомилися на проєкті "Фабрика зірок-4" і згодом створили групу "Банда", до якої також увійшли Домінік Джокер і Настя Кочеткова.

Тіматі з новонародженим сином і Ратмір Шишков

Тіматі з новонародженим сином і Ратмір Шишков

Тіматі і Ратмір Шишков

Тіматі і Ратмір Шишков

Фото: vokrug.tv

Група "Банда"

Група "Банда"

Фото: epitafii.ru

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У момент загибелі Шишкову було всього 19 років. Як з'ясувалося, останнім часом Ратмір зустрічався з дівчиною Софією, донькою дипломата з Конго. Через дві години після загибелі співака у нього народилася донька Стефанія, яку він так і не побачив.

Дочка Ратміра Шишкова

Дочка Ратміра Шишкова

Фото: epitafii.ru

Похорон Ратміра Шишкова

Похорон Ратміра Шишкова

Фото: ari.spb.ru

Варто додати, що Тіматі зробив татуювання на згадку про друга, а група "Банда", в якій він виступав, записала пісню "Мой брат", присвячену загиблому товаришеві. Після смерті Ратміра вона перестала існувати.

Тіматі зробив татуювання на згадку про Ратміра

Тіматі зробив татуювання на згадку про Ратміра

Фото: anews.com

Група "Банда"

Група "Банда"

Фото: howstar.ru

Зазначимо, що вже навесні 2019 року, в річницю 12-річчя загибелі товариша Тіматі присвятив йому новий кліп на пісню "Помнишь".

Тіматі — "Помнишь"

Тіматі — "Помнишь"

Скріншот з відео

Як повідомлялось OBOZREVATEL :

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Особа
Тіматі
Місце
Росія
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