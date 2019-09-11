"Тільки не наліво, крихітко!" 43-річний Галкін завів мережу м'язами на фото

Російський шоумен і гуморист Максим Галкін схвилював користувачів мережі оголеним фото.

Галкін опублікував знімок у себе в Instagram. На ньому він стоїть в одних джинсових шортах поряд із ретроавтомобілем. "Взяв у брата тачку покататися. Брат 64-го року випуску, тачка — 68-ого, я — 76-го, прикид — 85-го, лексикон мій — 90-го. І куди їхати з таким набором?" — написав гуморист.

Максим Галкін Інстаграм Галкіна

Знімок зібрав багато коментарів. Зокрема, викликав бурхливу реакцію зірок. "Назад у майбутнє", — написав актор, зірка "Універу" Віталій Гогунський.

"На діскотеку", — пожартував над молодіжним видом Галкіна співак Денис Клявер.

"Огого", — порадувалася актриса Аліка Смєхова.

Звичайні підписники теж залишили багато коментарів під його фотографією: "Ох, Максиме, поїхали в ліс, місто покажу", "Мрія дівчат із Беверлі-Гіллз 90210", "Ну в 90-ті жени, там було весело", "До дружини, Максиме, до дружини! А то так і до гріха недалеко", "Тільки не наліво, крихітко!" — написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова розбурхала мережу молодіжним вбранням на фото з чоловіком Максимом Галкіним.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!