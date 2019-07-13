"Тільки не худни більше": MARUV схвилювала мережу зовнішнім виглядом

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала спокусливі фото, але їх відразу ж розкритикували в мережі через надмірну худорлявість зірки.

Знімками зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику сірого кольору, продемонструвавши свою струнку фігуру.

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У мережі відразу відзначили, що співачка добряче схудла. Деякі назвали Анну стрункою, але для частини шанувальників це стало тривожним дзвіночком. "Тільки не худни більше!", "У тебе що цицьок немає, чи що?" - писали в мережі під постами Анни.

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Співачка помітно пострункішала Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітно округлий животик зірки.

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