"Тільки не худни більше": MARUV схвилювала мережу зовнішнім виглядом

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала спокусливі фото, але їх відразу ж розкритикували в мережі через надмірну худорлявість зірки.
Знімками зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику сірого кольору, продемонструвавши свою струнку фігуру.
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Фото з Instagram
У мережі відразу відзначили, що співачка добряче схудла. Деякі назвали Анну стрункою, але для частини шанувальників це стало тривожним дзвіночком. "Тільки не худни більше!", "У тебе що цицьок немає, чи що?" - писали в мережі під постами Анни.
MARUV сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Співачка помітно пострункішала
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітно округлий животик зірки.
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