Тільки молодшає: Пугачова вразила зовнішнім виглядом

Російська співачка Алла Пугачова продовжує захоплювати своїм свіжим і молодим зовнішнім виглядом.

Цього разу в мережу потрапило фото Примадонни, зроблене під час прем'єри фільму "Гріх" Андрія Кончаловського.

Алла Пугачова РІА Новини

На знімку Пугачова позує разом з актором Олександром Домогаровим. Чоловік ніжно обіймає співачку за талію. Однак не менше, ніж актор поруч з Аллою, увагу шанувальників привернув зовнішній вигляд зірки.

Алла Пугачова і Олександр Домогаров Катерина Чеснокова / РІА Новини

Фанати вже неодноразово відзначали, що з кожним новим виходом співачка виглядає тільки молодше. І нова публічна поява артистки не стала винятком - шанувальники засипали Аллу компліментами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.

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