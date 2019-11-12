Тільки молодшає: Пугачова вразила зовнішнім виглядом

Російська співачка Алла Пугачова продовжує захоплювати своїм свіжим і молодим зовнішнім виглядом.
Цього разу в мережу потрапило фото Примадонни, зроблене під час прем'єри фільму "Гріх" Андрія Кончаловського.
Алла Пугачова
РІА Новини
На знімку Пугачова позує разом з актором Олександром Домогаровим. Чоловік ніжно обіймає співачку за талію. Однак не менше, ніж актор поруч з Аллою, увагу шанувальників привернув зовнішній вигляд зірки.
Алла Пугачова і Олександр Домогаров
Катерина Чеснокова / РІА Новини
Фанати вже неодноразово відзначали, що з кожним новим виходом співачка виглядає тільки молодше. І нова публічна поява артистки не стала винятком - шанувальники засипали Аллу компліментами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.
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