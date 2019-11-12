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12 листопада • оновлено в 12:50
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Тільки молодшає: Пугачова вразила зовнішнім виглядом

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Російська співачка Алла Пугачова продовжує захоплювати своїм свіжим і молодим зовнішнім виглядом.

Цього разу в мережу потрапило фото Примадонни, зроблене під час прем'єри фільму "Гріх" Андрія Кончаловського.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

РІА Новини

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На знімку Пугачова позує разом з актором Олександром Домогаровим. Чоловік ніжно обіймає співачку за талію. Однак не менше, ніж актор поруч з Аллою, увагу шанувальників привернув зовнішній вигляд зірки.

Алла Пугачова і Олександр Домогаров

Алла Пугачова і Олександр Домогаров

Катерина Чеснокова / РІА Новини

Фанати вже неодноразово відзначали, що з кожним новим виходом співачка виглядає тільки молодше. І нова публічна поява артистки не стала винятком - шанувальники засипали Аллу компліментами:

Тільки молодшає: Пугачова вразила зовнішнім виглядом
Тільки молодшає: Пугачова вразила зовнішнім виглядом
Тільки молодшає: Пугачова вразила зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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