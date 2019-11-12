"Ти спіймала зірку?" Галкін відчитав Волочкову через Пугачову

Російський комік Максим Галкін відчитав балерину Анастасію Волочкову через те, що вона проігнорувала дзвінок від Алли Пугачової.

Так, як з'ясувалося перед своїм концертом у Мінську співачка дзвонила, але Волочкова не взяла трубку. Про це балерина розповіла в шоу "Ти не повіриш".

Пугачова і Волочкова КП

Пугачова сама зателефонувала Анастасії Волочковій, щоб запросити на свій концерт, проте Волочкова не підняла трубку, не знаючи, хто їй дзвонить. Потім їй передзвонив вже Максим Галкін і відчитав Анастасію за те, що вона ігнорує дзвінки самої Алли Борисівни.

"Я спочатку не відповідала їй, коли вона мені зателефонувала. Думала, що це якісь журналісти з вашої братії мені дзвонять. У мене був непростий момент тоді в житті. Не хотілося ні з ким розмовляти з преси. А через п'ять хвилин мені зателефонував Максим Галкін і каже: "Настя, ти що, зірку спіймала? Тобі Пугачова дзвонить". Я кажу:"Макс, як так?" Я швидко передзвонила на той номер і сказала:"Алла Борисівна, я не знала, що це ви", - поділилася балерина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Алла Пугачова заявила, що не вийде на сцену до 80-річного ювілею. Крім того, артистка відмовилася виходити на біс після концерту в Мінську, чим засмутила своїх фанатів.

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