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"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

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Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з шанувальниками новим відвертим знімком, наразившись на критику мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото в двокольоровому купальнику та прозорій сітчастій накидці.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

Каменських піднімалася по сходах на яхті, коли її зазнімкував фотограф. Світлина, судячи з позначки геолокації, була зроблена поблизу островів Ла-Маддалена (Італія).

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"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

При цьому більшість фоловерів звернули увагу на дивний вираз обличчя дівчини. Через напіввідкриті очі багато хто назвав співачку п'яною.

"Невдале фото", "Закачало, чи що, тітку", "Поверни сітку Леонтьєву", "Очі, ніби в хлам", "По-любому фотку виставляла сп'яну", "Чого так перекосило?" "Ти п'яна!" – пишуть у коментарях.

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

Скріншот

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Пропонуємо подивитися на інші відверті фото, які Каменських публікувала в Instagram:

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

"Ти п'яна!" Каменських розгромили за відверте фото на яхті

instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня 2019 року Настя Каменських вийшла заміж за свого колегу, репера Потапа (Олексія Потапенка).

Наразі пара разом із друзями відправилася до Італії на продовження свого медового місяця. "Першу частину" сімейного відпочинку закохані провели в Туреччині.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Настя Каменських (NK)
Теги
шоу-бизнес Краса Стиль фотографии Instagram
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
В Україні гарно живуть тільки депутати та зірки всі інші просто раби
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