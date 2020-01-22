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22 січня • оновлено в 15:02
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"Ти диви": чоловік Пугачової з переляку заговорив українською

1.3т
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Російський комік і чоловік знаменитої Примадонни Алли Пугачової Максим Галкін так здивувався снігу, що заговорив українською.

Про це він висловився в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Ні для кого не секрет, що зима 2019-2020 року видалася зовсім не сніжною для більшості регіонів як України, так і Росії. Не стала винятком і Московська область, де проживають Галкін з сімейством.

Але 22 січня погода все ж порадувала їх снігом.

"Все-таки не літо. А сніжок-то крупнолистовий йде. Ти диви. Все-таки середня смуга Росії", - промовляє гуморист на відео.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін попався на флірті з іншою жінкою.

Тим часом Алла Пугачова скаржиться на погане самопочуття.

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