"Ти диви": чоловік Пугачової з переляку заговорив українською

Російський комік і чоловік знаменитої Примадонни Алли Пугачової Максим Галкін так здивувався снігу, що заговорив українською.

Про це він висловився в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Ні для кого не секрет, що зима 2019-2020 року видалася зовсім не сніжною для більшості регіонів як України, так і Росії. Не стала винятком і Московська область, де проживають Галкін з сімейством.

Але 22 січня погода все ж порадувала їх снігом.

"Все-таки не літо. А сніжок-то крупнолистовий йде. Ти диви. Все-таки середня смуга Росії", - промовляє гуморист на відео.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін попався на флірті з іншою жінкою.

Тим часом Алла Пугачова скаржиться на погане самопочуття.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!