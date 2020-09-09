Телеведучий Остапчук заразився коронавірусом

Український телеведучий Володимир Остапчук захворів на коронавірус.

Про це повідомила його наречена Христина Горняк у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що здала тест на COVID-19, який виявився негативним. Жінка впевнена, що також хворіє, але без ускладнень.

"Так розумію, що мене зачепило в легкій формі. Пронесло із запаленням легень. У мене з симптомів тільки першіння в горлі. Але немає нюху, зник декілька днів тому і поки не відновився", – поділилася Горняк.

Горняк впевнена, що вона також хворіє на коронавірус. Instagram Христини Горняк

Вона додала, що її коханий Остапчук гірше себе почуває. Коронавірус вразив легені шоумена, у нього виявили пневмонію. Тепер Горняк перебуває на самоізоляції і доглядає за нареченим.

Горняк розповіла, що її коханий погано себе почуває. Instagram Христини Горняк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс повідомила, що заразилася коронавірусом. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!