МоваЯзык

Топтеми:

Телеведучий Остапчук заразився коронавірусом

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
10,1 т.
Володимир Остапчук заразився коронавірусом

Володимир Остапчук заразився коронавірусом.

Український телеведучий Володимир Остапчук захворів на коронавірус.

Про це повідомила його наречена Христина Горняк у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона розповіла, що здала тест на COVID-19, який виявився негативним. Жінка впевнена, що також хворіє, але без ускладнень.

"Так розумію, що мене зачепило в легкій формі. Пронесло із запаленням легень. У мене з симптомів тільки першіння в горлі. Але немає нюху, зник декілька днів тому і поки не відновився", – поділилася Горняк.

Горняк впевнена, що вона також хворіє на коронавірус.

Горняк впевнена, що вона також хворіє на коронавірус. Instagram Христини Горняк

Вона додала, що її коханий Остапчук гірше себе почуває. Коронавірус вразив легені шоумена, у нього виявили пневмонію. Тепер Горняк перебуває на самоізоляції і доглядає за нареченим.

Горняк розповіла, що її коханий погано себе почуває.

Горняк розповіла, що її коханий погано себе почуває. Instagram Христини Горняк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс повідомила, що заразилася коронавірусом. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Коронавірусхворобашоу-бизнесКоронавірусВолодимир Остапчук
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди