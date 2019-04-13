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Телеведуча з інвалідністю стала "Жінкою України 2019": що про неї відомо

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Українська телеведуча з інвалідністю Уляна Пчелкина стала переможницею в номінації "Соціальний внесок" на щорічній премії журналу "Единственная" — "Жінка України 2019".

Про захід, який відбувся 9 квітня в концертному комплексі Freedom Hall, розповіла ведуча Соломія Вітвіцька на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю Ульяну Пчелкину з відзнакою! Ти "Жінка року" у всіх сенсах. А мені, як експерту номінаціі від журналу Единственная, ще й особливо приємно, що у 2019 відзначили саме твій "соціальний внесок", – написала Вітвіцька.

Уляна Пчелкина

Уляна Пчелкина

Соломія Вітвіцька / Facebook

Вона пояснила, що 5 травня відбудеться по всьому світу забіг Wings for Life World Run, в якому також братиме участь Пчелкина. А зібрані кошти підуть на дослідження і нові розробки для лікування травм спинного мозку.

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"Ми з Групою Активної Реабілітації будемо бігти в Києві. Приєднуйтесь до нас, 5 травня о 14 на Трухановому острові", – додала Вітвіцька.

Уляна Пчелкина

Уляна Пчелкина

viva

Уляна Пчелкина 14 років тому отримала травму спинного мозку в грудному відділі. Відтоді вона пересувається на інвалідному візку. Однак телеведучу не зламала жахлива травма. Завдяки силі волі та рішучості, вона продовжила жити активним життям: брала участь в біатлоні, займалася пара-карате і навіть бальними танцями.

Громадська діячка стала першою чемпіонкою світу з карате серед дівчат на візках. Більш того, Пчелкина організувала табори активної реабілітації для людей з травмами спинного мозку.

У недавньому інтерв'ю виданню "Хочу" телеведуча розповіла, що пішла з карате, але активно продовжує займатися фітнесом, щоб бути у формі.

Уляна Пчелкина

Уляна Пчелкина

hochu.ua

"Мої тренування проходять з тренером, що має спеціальність і по реабілітації. Крім звичайних вправ, вона додає специфічні спрямовані на м'язи, в яких порушені функції. Я займаюся три рази на тиждень півтори-дві години. Це тренування на все тіло з посиленням на окремі групи м'язів, які кожен раз прораховує тренер. Я не занурююся глибоко в процес, просто довіряюсь тренеру і отримую задоволення і результати", – зізналася вона.

Уляна Пчелкина

Уляна Пчелкина

hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Пчелкина отримала премію на IX Церемонії нагородження Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття".

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Особи
Уляна ПчолкінаСоломія Вітвіцька
Місце
Україна
Тег
нагорода
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