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29 травня • оновлено в 11:00
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Телеведуча Катя Гордон звинуватила російський шоу-бізнес у продажності

3.1т
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Відома російська телеведуча й адвокат Катя Гордон різко висловилася на адресу зірок російського шоу-бізнесу через розіграші грошей в Instagram.

На своїй сторінці в Instagram Гордон опублікувала новий пост.

Катя Гордон

Катя Гордон

goodhouse.ru

"Не буду тягнути – кажу як є... Російський шоу-бізнесце днище. Це прямо дно, яке не змінює текст, коли заробляє на вас. Рокери, попсовики, шоумени... Отримують на карти гроші й кажуть вам, як є. Більшості з них плювати на суверенітет, поправки, цифровізацію, обов'язкове вакцинування. Вони жеруть кавун і говорять вам, як є. Їм плювати на вас. Не ведіться. Продажні кавунщики. І підпишіться на них, адже вони безглуздо фотографуються, виконуючи ТЗ з кавунами й постять однаковий текст", – написала Гордон, перерахувавши всіх зірок, які взяли участь у розіграші.

Зокрема, серед тих артистів, кого перерахувала зірка, були Ксенія Бородіна, Олена Темнікова, Айза Анохіна.

Відомо, що, за умовами конкурсу, зірки закликають користувачів підписуватися на ряд профілів у соцмережі. Потім між певною кількістю користувачів ділитимуть 700 тис рублів.

"Це днище": відома телеведуча звинуватила російський шоу-бізнес у продажності

Instagram @katyagordon

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катя Гордон
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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