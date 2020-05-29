Відома російська телеведуча й адвокат Катя Гордон різко висловилася на адресу зірок російського шоу-бізнесу через розіграші грошей в Instagram.

На своїй сторінці в Instagram Гордон опублікувала новий пост.

Катя Гордон goodhouse.ru

"Не буду тягнути – кажу як є... Російський шоу-бізнес – це днище. Це прямо дно, яке не змінює текст, коли заробляє на вас. Рокери, попсовики, шоумени... Отримують на карти гроші й кажуть вам, як є. Більшості з них плювати на суверенітет, поправки, цифровізацію, обов'язкове вакцинування. Вони жеруть кавун і говорять вам, як є. Їм плювати на вас. Не ведіться. Продажні кавунщики. І підпишіться на них, адже вони безглуздо фотографуються, виконуючи ТЗ з кавунами й постять однаковий текст", – написала Гордон, перерахувавши всіх зірок, які взяли участь у розіграші.

Зокрема, серед тих артистів, кого перерахувала зірка, були Ксенія Бородіна, Олена Темнікова, Айза Анохіна.

Відомо, що, за умовами конкурсу, зірки закликають користувачів підписуватися на ряд профілів у соцмережі. Потім між певною кількістю користувачів ділитимуть 700 тис рублів.

Instagram @katyagordon

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