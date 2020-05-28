Чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, відреагував на критику в мережі після своїх скарг на складне фінансове становище через карантин.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий пост.

Тарзан teleprogramma.pro

Так, Тарзан заявив, що більше не буде спілкуватися з представниками преси.

"Я раніше боявся ядерної війни, так як вона загрожує винищити людство. Але тепер зрозумів, що людям не потрібна зброя... Вони голими руками переб'ють один одного, перегризуть один одному горло. І приводом буде "добра стаття" якогось журналіста... Мене не чуєте, бог з вами, але спілкування з сутностями, що іменують себе "журналістами", я припиняю. Більше ні слова", – написав артист.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тарзан поскаржився на умови життя артистів під час самоізоляції. У коментарі російському виданню чоловік заявив, що не розуміє, чому держава допомагає пенсіонерам і лікарям, а артистів ігнорує.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.