Тарасу Шевченку – 205: як відзначають день народження символу України

В Україні 9 березня 2019 року святкується 205-та річниця із дня народження видатного українського поета і письменника Тараса Григоровича Шевченка.

Його збірка "Кобзар" вважається основою сучасної української літератури. Він був символом національного духу і надихав патріотів протягом десятиліть. OBOZREVATEL зібрав цікаві факти з біографії українського пророка, привітання провідних діячів країни.

Що написали українці в 205-й день народження Тараса Шевченка

"Сьогодні особлива дата – українці відзначають 205-ту річницю народження нашого великого Кобзаря Тараса Шевченка. Слова Генія надихали покоління борців за незалежність Батьківщини, і надихають сьогодні нас. Як і заповідав Шевченко, будуємо Україну країною вільних і заможних людей", – написав президент України Петро Порошенко.

Сьогодні особлива дата – українці відзначають 205-у річніцю народження нашого великого Кобзаря Тараса Шевченка. Слова генія надихана поколение борців за незалежність Батьківщини, и надіхають сегодня нас. Як и заповідав Шевченко, будуємо Україну Країною вільніх и заможніх людей! pic.twitter.com/t5jJLPDDbm - Петро Порошенко (@poroshenko) 9 березня 2019 р.

"У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, - чи нема країни, щоб загарбать…" Тарас Григорович Шевченко, поема "Сон". Написана 175 років тому, а ніби про сьогодення", – зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"У всякого своя доля и свій шлях широкий: тієї мурує, той руйнує, той неситий оком за край світа зазірає, - чи нема країни, щоб загарбать ..." Тарас Григорович Шевченко, поема "Сон". Написана 175 років тому, а Ніби про сьогодення. Відзначаємо 205 років від дня народження Шевченка. pic.twitter.com/qTFxNqjxDV - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 березня 2019 р.

"Тільки вдумайтеся – 205 років минуло, як народився Тарас Григорович Шевченко! А ми і сьогодні по-новому розкриваємо і трактуємо його творчість, "накладаємо" його слова на події в сучасній Україні. Вони додають духу нашим воїнам, віри в Україну і силу українського народу", – підкреслив Дніпро Бандерівський.

Тільки вдумайтеся – 205 років минає, як народився Тарас Григорович Шевченко! А ми й сьогодні по-новому розкріваємо и трактуємо его творчість, "накладаємо" його слова на події в сучасній Україні. Смороду додаються духу нашим воїнам, віри в Україну и силу українського народу. pic.twitter.com/IJabBsEHXL - Дніпро Бандерівський (@inushka_) 9 березня 2019 р.

"Національний герой і багатогранний художник Тарас Шевченко присвятив свій талант народу України. Сьогодні, в його двісті п'ятий день народження ми підносимо цього видатного українця", – відзначили в посольстві.

Національний герой та багатогранній митець, Тарас Шевченко Присвятої свой талант народу України. Сьогодні, у его 205-ий день народження ми звелічуємо цього видатних українця. pic.twitter.com/F7mdKfHj1Z - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 березня 2019 р.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала, що Шевченко є тим кодом країни, який не змогла стерти Росія і не зміг ігнорувати Радянський Союз.

Хто такий Тарас Шевченко

Тарас Григорович народився в селі Моринці Черкаської області 9 березня 1814 року в сім'ї селян-кріпаків. З раннього дитинства він пізнав прикрощі сирітства, адже його мама померла, а батько одружився з удовою. Тому малому Тарасу довелося жити під опікою сестри, а коли йому було 12 років – пішов з життя і батько.

Тарас Шевченко

Майбутній "Кобзар" навчався грамоті у місцевого дяка, а вже в 14 – став прислугою у дворі поміщика Енгельгарда, у якого спочатку був кухарчуком, потім слугою- "козачком". З ним юнак переїхав спочатку до Вільно, а після і в Петербург.

Енгельгард зауважив визначні здібності юнака до мистецтва і віддав його на навчання до портретиста Яна Рустема. Пізніше Шевченко працював над розписами петербурзького Великого театру, коли навчався у художника Василя Ширяєва.

Українця викупили з кріпацтва художник Карл Брюллов і поет Василь Жуковський. Вже вільний Шевченко вступив у Петербурзьку академію мистецтв, а паралельно познайомився з класикою світової літератури, історією та філософією.

У 1840 році вийшов його перший поетичний збірник українською мовою "Кобзар", який залишив жирний відбиток на житті та устрої українців. Подорожі країною так сильно вплинули на молодого талановитого Шевченка, що він став противником російського імперіалізму, і в наступні роки вступив в таємну антирежимну організацію "Кирило-Мефодіївське братство".

В результаті його заарештували разом з членами "братства" в 1847 році і відправили рядовим до Оренбурзького окремого корпусу. Шевченку було заборонено писати і малювати, а пізніше відправили до Новопетрівськго берегового форту.

Шевченко був звільнений тільки через два роки після смерті імператора Миколи I. Йому було заборонено постійно проживати в Україні. У підсумку, десятирічна висилка підірвала здоров'я легендарного українця. Він помер 10 березня 1861 року.

Що дивно, Росія всіляко намагається приписати досягнення українця собі, незважаючи на те, що його культурна спадщина пов'язана саме з Україною.

Сьогодні день народження Тараса Шевченка (1814-1861). Прижиттєвий фотопортрет. Фото А. І. Деньера. 1859 р pic.twitter.com/h5t0l6VZDA - Історичні Фото (@HistoryFoto) 9 березня 2019 р.

Маловідомі факти про українського Кобзаря

Тарас Шевченко намальований на придністровських грошах. Ще в 1995 році на невизнаній території Молдови було введено банкноту 50 рублів. На ній зобразили Богдана Хмельницького і пам'ятник Тарасу Шевченку. А в 2002 році з'явився новий дизайн - з портретом Шевченка.

Тарас Шевченко є на Меркурії. У 1973-1975 роках на планеті знайшли кратери різних розмірів, які назвали їх на честь художників, музикантів, письменників і поетів. Один з 300 кратерів названо Тарас Шевченко.

Творіння Шевченка перекладено мовою есперанто. Всього в світі існує більше 100 перекладів поезії Шевченка, в тому числі арабською, японською та навіть на есперанто.

У Тараса Шевченка є дві могили. Спочатку його поховали в Петербурзі, на Смоленському кладовищі. А через два місяці труну з тілом покійного перевезли на батьківщину, до Канева.

Як в Україні відзначають день народження Кобзаря

Перша леді України Марина Порошенко вшанувала пам'ять Тараса Шевченка в рідному селі поета. Вона разом з місцевими жителями та президентом Петром Порошенком поклала квіти до пам'ятника.

"Ми, українці, звикли розкривати Кобзар у дні тривоги і дні радості. Ми знаємо, що завжди знайдемо там рядки, які додають сил і надихають. Як мудро написав наш видатний інтелектуал, академік Іван Дзюба: "Шевченко – це не тільки те, що вивчають, а те, чим живуть. У чому черпають сили й надії", – сказав Порошенко на Тарасовій горі.

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

Прес-служба президента України

У Дніпрі провели урочистий захід з нагоди ювілею. Біля пам'ятника зібралося близько 500 осіб. Діти читали вірші, після чого його пам'ять вшанували хвилиною мовчання.

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В анексованому Росією Криму також відзначили день народження легендарного українця. В Ялті поклали квіти і зачитали вірші. Як повідомляє "Крим.Реаліі", на захід прийшли близько 40 осіб.

Севастополь Тетяна Москаленко / Facebook

Євпаторія Nelly Vitaly/ Facebook

Сімферополь Олена Бодріченко / Facebook

В окупованому Сімферополі спочатку біля пам'ятника Кобзарю свій мітинг провели проросійські активісти. Учасники прийшли з російськими прапорами і банером "Російська громада Криму".

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Анатолій Дещиця розповів, що дипломати спільно з українською діаспорою поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку у Варшаві.

Варшава Анатолій Дещиця

Варшава Анатолій Дещиця

Варшава Анатолій Дещиця

Український синоптик Наталка Діденко також розповіла, що разом із хористами зібралася біля пам'ятника Шевченку.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Наталка Діденко

У Києві 9 березня пройдуть заходи на честь Тараса Шевченка. У Києві о 13:00 провели Шевченківське свято. Захід відбувся за адресою: провулок Шевченка, 8а (Будинок-музей).

В цей же час відбувається концерт Камерного дівочого хору КССМШ ім. М.В. Лисенко - бул. Шевченко, 12 (Національний Музей Тараса Шевченка).

О 13:30 – камерний квартирник "Соловей в гаю" студента факультету мистецтв НПУ ім. М.П. Драгоманова Миколи Яретіка за адресою вул. Вишгородська, 5.

О 17:00 відбудеться похід екологічною стежкою від будинку до Тарасовому дубу - вул. Вишгородська, 5 (Музей "Хата на Пріорці").

О 18:00 на бульварі Шевченка 12 пройде спеціальний показ фільму "Тарас. Повернення".

А Кафедра мови засобів масової інформації ЛНУ ім. Івана Франка оприлюднила 10 прекрасних картин Тараса Шевченка.

"Смерть Богдана Хмельницького" (1836-1837 рр.)

"Перерване побачення" (1839-1840 рр.).

"Сон бабусі та онучки" (1840 р.).

"Селянська родина" (1843 р.).

"Аскольдова могила" (1846 р.).

"Почаївська лавра" (1846 р.).

"Костел святого Олександра в Києві" (1846 р.).

"Фортеця Іргизкала" (1848-1850 рр.).

"Фортеця Раїм. Вигляд з верфі на Сирдар'ї " (1848 р.).

"Пожежа в степу" (1848 р.).

Маріуполь Хеl‏ / Twitter

Маріуполь Хеl‏ / Twitter

Найвідоміші цитати Тараса Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тарас Шевченко був не лише геніальним поетом, художником, а й справжнім символом боротьби українського народу. Раніше ми збирали п'ять його правил життя.

Найбільшу в Київській області давню колекцію "Кобзарів" і унікальні листівки вперше показали на відкритті музейно-архівного проекту "Історична Київщина - заповітна земля Кобзаря".

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