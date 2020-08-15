Тарас Тополя та Alyosha стали втретє батьками: перше фото з дитиною

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha (Олена Тополя) втретє стали батьками. Жінка народила дівчинку Марію.

Про поповнення в родині повідомили самі зірки на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши зворушливий знімок з новонародженою (фото дивіться нижче).

"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і годиться справжній леді!" – написав Тарас Тополя.

У зіркової пари народилася дівчинка Instagram @tarastopolia

Водночас, Олена в своєму акаунті відзначила, що дівчинка дуже схожа на батька. Користувачі в коментарях до публікації почали активно вітати зірок.

"Вітаю! Я просто в захваті від тебе, яка ти талановита людина та хороша матуся. Таким жінкам потрібно давати винагороду, за все", "Нехай росте на радість батькам", "Вітання вашій родині", – написали в коментарях.

Тараса та Олену привітали з народженням донечки Скриншот коментарів

Зірок привітали з народженням донечки Скриншот коментарів

Нагадаємо, Тарас Тополя та Alyosha одружилися в 2013 році. Пара вже виховує двох синів: 7-річного Романа та 4-річного Марка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Майамі, США.

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