Тарас Тополя та Alyosha стали втретє батьками: перше фото з дитиною

Тарас Тополя і Alyosha. segodnya.ua
Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha (Олена Тополя) втретє стали батьками. Жінка народила дівчинку Марію.
Про поповнення в родині повідомили самі зірки на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши зворушливий знімок з новонародженою (фото дивіться нижче).
"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і годиться справжній леді!" – написав Тарас Тополя.
У зіркової пари народилася дівчинка Instagram @tarastopolia
Водночас, Олена в своєму акаунті відзначила, що дівчинка дуже схожа на батька. Користувачі в коментарях до публікації почали активно вітати зірок.
"Вітаю! Я просто в захваті від тебе, яка ти талановита людина та хороша матуся. Таким жінкам потрібно давати винагороду, за все", "Нехай росте на радість батькам", "Вітання вашій родині", – написали в коментарях.
Тараса та Олену привітали з народженням донечки Скриншот коментарів
Зірок привітали з народженням донечки Скриншот коментарів
Нагадаємо, Тарас Тополя та Alyosha одружилися в 2013 році. Пара вже виховує двох синів: 7-річного Романа та 4-річного Марка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше стала мамою. Первістка вона народила в Майамі, США.
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