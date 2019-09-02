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2 вересня • оновлено в 16:02
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Танцівницю в Іспанії вбило ракетою на сцені: відео моменту

1.4т Читати матеріал російською

Іспанська співачка і танцівниця Джоана Сайнс трагічно загинула в результаті вибуху піротехніки, який прогримів на концерті в місті Лас-Берланас в Іспанії.

Як повідомляє News.com.au, під час виступу артистки з колективом Super Hollywood Orchestra були задіяні дві ракети. Одна з них "вибухнула" правильно, а друга влучила Сайнс прямо в живіт. Це сталося на очах у тисячі глядачів, а сам момент потрапив на відео (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Танцівницю в Іспанії вбило ракетою на сцені: відео моменту

Джоана Сайнс

Фото: twitter/AhoraCantabria

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Зазначається, що до того моменту, як прибули співробітники швидкої допомоги, дівчина була без свідомості. Артистка померла в лікарні.

Танцівницю в Іспанії вбило ракетою на сцені: відео моменту

Фото: Facebook/Orquesta Super

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу української співачки Віри Брежнєвої на фестивалі "Жара" в Баку (Азербайджан) сталася надзвичайна подія — збій піротехнічної системи. Незважаючи на пригоду, номер артистки вирішили не переривати.

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Місце
Іспанія
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