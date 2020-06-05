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5 червня • оновлено в 21:19
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"Танці з зірками": стало відомо про старт четвертого сезону

2.3т
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Незабаром на телеканалі "1+1" стартує новий, четвертий сезон популярного шоу "Танці з зірками".

Так, команда проєкту активно працює над його створенням і проводить кастинг серед найкращих танцюристів України. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба телеканалу "1+1".

"Танці з зірками": стало відомо про старт четвертого сезону

Фото: 1+1

За словами організаторів "Танців з зірками", четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.

"Танці з зірками": стало відомо про старт четвертого сезону

Фото: segodnya.ua

Також найближчим часом стануть відомі імена танцюристів та зіркових учасників четвертого сезону. Традиційно, продюсери шоу обіцяють, що зірковий склад здивує глядачів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцями третього сезону "Танців з зірками" стали актриса Ксенія Мішина та її партнер – танцюрист і хореограф Женя Кот.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Танці з зірками шоу-бизнес шоу
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