"Танці з зірками": хто вилетів після 6 випуску

За підсумками шостого ефіру шоу "Танці з зірками", останню позицію зайняла пара Дзідзьо і Яна Цибульська.
Відео їх виступу опубліковано на YouTube. Разом з ними в зону ризику потрапили учасники: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко, Даніель Салем і Юлія Сахневич.
Судді "Танці з зірками"
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У цей вечір всі зірки і їх партнери вийшли на паркет в образах кіногероїв.
Балкон вели відразу два ведучих. Ними стали популярний комік, актор "95 Кварталу" Євген Кошовий і експерт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.
Так виглядає таблиця суддівських оцінок 6-го випуску шоу:
Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьом шанувальникам проекту не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу після 5 випуску.
Також ми пропонуємо подивитися всі виступи 6 випуску шоу.
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