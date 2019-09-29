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30 вересня • оновлено в 06:00
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"Танці з зірками": хто вилетів після 6 випуску

2.7т Читати матеріал російською

За підсумками шостого ефіру шоу "Танці з зірками", останню позицію зайняла пара Дзідзьо і Яна Цибульська.

Відео їх виступу опубліковано на YouTube. Разом з ними в зону ризику потрапили учасники: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко, Даніель Салем і Юлія Сахневич.

Судді "Танці з зірками"

Судді "Танці з зірками"

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  • У цей вечір всі зірки і їх партнери вийшли на паркет в образах кіногероїв.

  • Балкон вели відразу два ведучих. Ними стали популярний комік, актор "95 Кварталу" Євген Кошовий і експерт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.

  • Так виглядає таблиця суддівських оцінок 6-го випуску шоу:

"Танці з зірками": хто вилетів після 6 випуску
Новини
"Набридла ця порнографія!" MARUV обурила мережу вульгарним виступом на "Танці з зірками"

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьом шанувальникам проекту не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу після 5 випуску.

Також ми пропонуємо подивитися всі виступи 6 випуску шоу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Михайло Хома Дзідзьо
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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