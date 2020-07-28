"Танці з зірками-2020": стало відомо імена партнерів Саніної та Камінської
"Танці з зірками-2020": стали відомі імена партнерів Саніної та Камінської.
Українські співачки Юлія Саніна і Слава Камінська боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.
Про це повідомляє "ТСН". Так, партнером Юлії Саніної в шоу стане хореограф Дмитро Жук. Танцюрист вже в четвертий раз буде брати участь в проєкті.
"З Дімою мені пощастило. Я вважаю його найкращим і найстильнішим танцюристом проєкту. Також він виявився класним учителем, Діма бачить мій потенціал і не дає зневіритися. А ще він гарячий красень, так що, дівчата, готуйтеся", – зазначила Юлія.
Дмитро Жук і Юлія Саніна (фото – tsn.ua)
Партнером Слави Камінської буде танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який в третій раз буде брати участь в шоу.
"Танець – це мистецтво. І я знайшла ідеального художника для цього полотна. Я б навіть сказала, ми обидва інтуїтивно вибрали один одного. Він уже допоміг мені подолати страх, і акуратно розкриває нову Славу", – заявила Камінська.
Слава Камінська та Дмитро Дікусар (фото – tsn.ua)
Нагадаємо, вже відомі імена шістьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна і Слава Камінська. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.
Зустрічай ще две Неймовірні парі, Які цієї осені змагатімуться за омріяній кубок переможця # танціззіркамі – фронтвумен гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна (@the_hardkiss) з Дмитром Жуком (@zhuk_dmytro) та учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська (@babaslavka) з партнером Дмитром Дікусаром (@dikusar_dmitriy) 😍 На перший танець якої парі чекаєш найбільше?
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос, а також актори Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька.