"Танці з зірками 2020": стало відомо, хто покинув шоу

У неділю, 13 вересня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов третій випуск шоу "Танці з зірками", за підсумками якого проєкт покинули Слава Камінська та Дмитро Дікусар.

В ефірі танцювальної програми вони виконали чуттєвий контемпорарі, однак номер не вразив суддів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що за свій виступ пара отримала від суддів 26 балів, але глядачі віддали перевагу реперці Alyona Alyona та її партнеру Юрію Гуричу.

"Ну, що можу сказати, мама їде додому – відпочивати", – зазначила на завершення Камінська. А її партнер Дмитро Дікусар подякував глядачам за підтримку і заявив, що танцює завжди для них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу залишили шоумен і ведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова. Також більш детально про те, як пройшов другий ефір проєкту – читайте тут.

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