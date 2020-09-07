"Танці з зірками 2020": стало відомо, хто покинув шоу

Відбувся другий випуск шоу "Танці з зірками". Фото: 1+1

У неділю, 6 вересня, в ефірі телеканалу "1+1" пройшов другий випуск танцювального шоу "Танці з зірками", за підсумками якого проєкт покинули Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова.

В ефірі танцювальної програми вони виконали фокстрот, чим викликали невдоволення в суддів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначимо, що за свій виступ пара отримала від суддів 29 балів, але глядачі віддали перевагу Позитиву та Юлії Сахневич, а також Сергію Мельнику і Аделіні Делі.

"Дякую. Це трішки швидше, аніж я планував", – відзначив на завершення Танкович.

Також телеведучий подякував своїй партнерці за те, що вона зробила неможливе: Гвоздьова навчила його танцювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також OBOZREVATEL поспілкувався з одним із учасників "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте інтерв'ю за посиланням.

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