'Танці з зірками-2020': стало відомо імена партнерів Мейхер і Дімопулос

Екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос боротимуться за кубок переможців у шоу "Танці з зірками" на "1+1". Стало відомо, з ким саме вийдуть на паркет зірки.

Про це повідомляє "ТСН". Зокрема, партнером Надії Мейхер у шоу стане Кирило Васюк – чемпіон Європи WDC у категорії професіонали з латиноамериканського шоу, неодноразовий переможець і призер багатьох міжнародних турнірів. Кирило вперше візьме участь у "Танцях із зірками".

"Я за своєю натурою – лідер у відносинах, будь то робота чи особисте життя. Тому для мене було дуже важливо знайти такого партнера для "Танців із зірками", за яким би я пішла... Мені імпонує, що Кирило вміє швидко приймати рішення, впевнений у тому, що робить, у нього сильна чоловіча енергетика, і водночас він дуже чутливий. Завдяки таким рисам я готова йти за ним і впевнена, що зможу щиро полюбити бальні танці", – заявила Мейхер.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (фото – tsn.ua)

Партнером Санти Дімопулос у шоу буде вже відомий глядачам і шанувальникам проєкту – хореограф, віцечемпіон України та світу з латиноамериканських танців Макс Леонов.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (фото – tsn.ua)

"Мене підтримує мій партнер – Макс Леонов. Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору і мотивація, якою він вміє заряджати навколишніх, вселяють у мене довіру й надають впевненості для подальшої участі в шоу", – прокоментувала Дімопулос.

Нагадаємо, що вже відомо імена п'ятьох зіркових учасників нового сезону "Танців із зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко.