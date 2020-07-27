'Танці з зірками-2020': солістка 'НеАнгелів' Слава Камінська стане учасницею нового сезону

Українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Співачка прийняла традиційну естафету # танціззіркаміchallenge від колеги по сцені Юлії Саніної. Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"З великим натхненням приймаю танцювальний виклик від Юлії Саніної. Все з чистого аркуша. З ідеальним художником для цього полотна", – написала Слава.

"Танці з зірками": Слава Камінська стане учасницею четвертого сезону (Instagram Слави Камінської)

Камінська також кинула виклик телеведучому Дмитру Танковичу. Вже скоро стане відомо, чи погодиться знаменитість брати участь в шоу.

Нагадаємо, вже відомі імена шістьох зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна та Слава Камінська. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографинею Оленою Шоптенко. Також дізнайтеся, з ким вийдуть на паркет екссолістки гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос, а також актори Тарас Цимбалюк і Дарина Петрожицька.