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"Танці з зірками-2019": Кравець з "95 Кварталу" вразила мережу першим танцем

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Відома артистка з "Квартал 95" Олена Кравець вперше виступила на шоу "Танці з зірками".

Фото і відео вже з'явилися в мережі. Вона станцювала фокстрот разом зі своїм партнером Максом Леоновим. Відзначимо, що на початку виступу Кравець символічно зняла з голови косу, з якою багато років виступала на сцені.

"Танці з зірками-2019": Кравець з "95 Кварталу" вразила мережу першим танцем

У мережі високо оцінили її виступ. "Ніжно, пластично, витончено. Гідний виступ."Який номер. Гарне плаття як хмара. Ну і ось це вміння партнера зробити жінку лідером в парі і підкреслити її і показати в кращому світлі, так може тільки Максим Леонов","Браво. Дуже ніжна, м'яка, смачна, навіть здивувалася її танцювальності, але вона реально танцює","Оленка ти розумниця спасибі вам за такий гарний танець. Навіть Кухар вас похвалила, так тримати ", - написали в коментарях Instagram проекту.

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"Танці з зірками-2019": Кравець з "95 Кварталу" вразила мережу першим танцем
"Танці з зірками-2019": Кравець з "95 Кварталу" вразила мережу першим танцем
"Танці з зірками-2019": Кравець з "95 Кварталу" вразила мережу першим танцем

Суддям виступ також сподобався: вони поставили парі 25 балів з 30 можливих.

Відео скоро з'явиться в мережі.

Читайте на OBOZREVATEL всі подробиці про перший випуск шоу, а також про те, що сказали судді про виступи всіх учасників.

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Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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