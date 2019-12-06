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6 грудня • оновлено в 12:18
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Танці під Гомес і "Патімейкер": ЗМІ знайшли таємну сторінку дочки Зеленського

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ЗМІ знайшли таємну сторінку дочки президента України Олександри Зеленської на платформі TikTok.

Як пише "Страна", на її сторінці багато смішних коротких роликів, на яких вона танцює, співає, знімає різні пародії та веселиться зі своїм молодшим братом Кирилом.

Володимир і Олена Зеленська з дітьми

Володимир і Олена Зеленська з дітьми

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Зокрема, вдалося знайти акаунт Саші в популярній сьогодні соцмережі TikTok. Там дівчинка часто ділиться відео, на яких знімає різні пародії.

Підписників у дочки Зеленського не так вже й багато – всього лише 148 осіб.

Танці під Гомес і "Патімейкер": ЗМІ знайшли таємну сторінку дочки Зеленського

скріншот

Також, крім самої Саші, в кадрі іноді з'являється і її молодший брат.

Наприклад, на сторінці дівчинка опублікувала відео на якому веселиться з Кирилом під пісню "Into You" Sydney Renae.

Або показала, як вони з молодшим братом прикрашають ялинку під Sleigh Bells ".

Судячи з усього, Саша любить західних виконавців, тому в її акаунті дуже багато пародій на американських зірок: Селену Гомес, Black Eyed Peas, Maroon 5, Bruno Mars.

Однак зустрічаються і вітчизняні пісні. Наприклад, дівчинка станцювала під "Патімейкер".

Раніше OBOZREVATEL президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленської прилетів з офіційним візитом до Естонії. Перша леді України для цієї поїздки вибрала пальто від українського бренду Lake Studio з колекції Pre Fall 2019, яке на сайті марки продається за 29 тис. 822 гривні.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Щось є нижче плінтуса. Це просто дитина. Вона не відповідає за батька і тим більше - за 73,2% неадекватів. Дозвіл від батьків на публікацію вище наведеного контенту отримано?
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