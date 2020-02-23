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24 лютого • оновлено в 00:48
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"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу

1.1т
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33-річний Володимир Митєв в образі Drag queen підкорив мережу своїм виступом. Він виконав арію з опери "Кармен".

Ніхто з зіркових тренерів не повернувся до нього. Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу
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"Хочу всім сказати, що головне, щоб ви вірили в себе не дивлячись на те, що нав'язує вам оточення, не дивлячись на соціум. Ви повинні вірити в свою мрію, не закриватися і бути самими собою. Більше толерантності і більше добра!", - сказав Митєв після свого виступу.

"Круто! Шкода, що ніхто не повернувся", "Такого я не очікував", "Сміливо. Епатажно. Музично", "Щелепа в підлогу моя впала! Я в захваті! Це ж скільки внутрішньої сили потрібно мати щоб так йти своєю дорогою" , - коментують виступ артиста в мережі.

"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу
"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу
"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу
"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу
"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу
"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, офіцец Збройних Сил України Василь Ященко підкорив співачку Тіну Кароль своїм виконанням пісні Сергія Бабкіна в ефірі шостого випуску шоу "Голос Країни".

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Автор
Марія Дідик
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Иванович Василий
Иванович Василий
Тоже понравилось. Бывают обломы в судьбе, главное - чтобы парень креп и держался, искал свою публику, будущее, надеюсь, у него благосклонное впереди.
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