"Такого не очікував!" Drag queen на шоу "Голос Країни" підкорила мережу

33-річний Володимир Митєв в образі Drag queen підкорив мережу своїм виступом. Він виконав арію з опери "Кармен".

Ніхто з зіркових тренерів не повернувся до нього. Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу всім сказати, що головне, щоб ви вірили в себе не дивлячись на те, що нав'язує вам оточення, не дивлячись на соціум. Ви повинні вірити в свою мрію, не закриватися і бути самими собою. Більше толерантності і більше добра!", - сказав Митєв після свого виступу.

"Круто! Шкода, що ніхто не повернувся", "Такого я не очікував", "Сміливо. Епатажно. Музично", "Щелепа в підлогу моя впала! Я в захваті! Це ж скільки внутрішньої сили потрібно мати щоб так йти своєю дорогою" , - коментують виступ артиста в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, офіцец Збройних Сил України Василь Ященко підкорив співачку Тіну Кароль своїм виконанням пісні Сергія Бабкіна в ефірі шостого випуску шоу "Голос Країни".

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