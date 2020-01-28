"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику

Російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру в спокусливому купальнику.

Фотографії 42-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Климова tvc.ru

Так, на фото Катерина сфотографована під час відпочинку на пляжі. У кадрі Климова з'явилася в спокусливому блакитному купальнику з ефектним вирізом на спині.

Катерина Климова в купальнику Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику Instagram @klimovagram

Шанувальники зірки не змогли залишитися байдужими, побачивши фотографії Катерини. У коментарях фанати засипали артистку компліментами:

"Як можна бути такою гарною", "Така сексуальна", "Приклад для мене, як повинна виглядати багатодітна мама", "Богиня", "Еталон жіночої краси".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Бочкарьова блиснула спокусливими формами на новій фотографії. На знімку актриса позує в піджаку, який одягла на голе тіло.

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