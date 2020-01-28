Головна Новини
28 січня • оновлено в 09:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику

817
Читати матеріал російською

Російська актриса Катерина Климова показала розкішну фігуру в спокусливому купальнику.

Фотографії 42-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Климова

Катерина Климова

tvc.ru

Новини
Maruv показала струнку фігуру в купальнику: гарячі фото

Так, на фото Катерина сфотографована під час відпочинку на пляжі. У кадрі Климова з'явилася в спокусливому блакитному купальнику з ефектним вирізом на спині.

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Катерина Климова в купальнику

Катерина Климова в купальнику

Instagram @klimovagram

Шанувальники зірки не змогли залишитися байдужими, побачивши фотографії Катерини. У коментарях фанати засипали артистку компліментами:

"Як можна бути такою гарною", "Така сексуальна", "Приклад для мене, як повинна виглядати багатодітна мама", "Богиня", "Еталон жіночої краси".

"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику
"Така сексуальна": 42-річна Климова завела мережу гарячими фото в купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Бочкарьова блиснула спокусливими формами на новій фотографії. На знімку актриса позує в піджаку, який одягла на голе тіло.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги