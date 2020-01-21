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21 січня • оновлено в 03:57
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"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу

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Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон знялася у відвертій фотосесії для австралійського "Maxim".

Фотографіями з пікантної зйомки знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

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52-річна Андерсон знову знялася оголеною: як змінювалася зірка Playboy

На декількох знімках Памела позує в сексуальному купальнику, який підкреслив шикарні форми зірки.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

На іншому фото Андерсон сфотографована в чорному костюмі з дуже глибоким декольте, яке ледь прикривало пишні груди актриси.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Instagram @pamelaanderson

Також в офіційному акаунті видання в Instagram була опублікована і обкладинка з Памелою. На ній зірка позує в солом'яному капелюсі і спокусливому купальнику, який акцентував увагу на декольте актриси.

Користувачі в мережі засипали компліментами знаменитість:

"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу
"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу
"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу
"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу
"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу
"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася у відвертій фотосесії зі своїм нареченим, 33-річним французьким футболістом марокканського походження, Аділем Рамі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Памела Андерсон
Місце
США
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