"Така гаряча!" Відверті фото 52-річної Андерсон завели мережу

Американська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон знялася у відвертій фотосесії для австралійського "Maxim".

Фотографіями з пікантної зйомки знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Памела Андерсон Instagram @pamelaanderson

На декількох знімках Памела позує в сексуальному купальнику, який підкреслив шикарні форми зірки.

Памела Андерсон Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон Instagram @pamelaanderson

Памела Андерсон Instagram @pamelaanderson

На іншому фото Андерсон сфотографована в чорному костюмі з дуже глибоким декольте, яке ледь прикривало пишні груди актриси.

Памела Андерсон Instagram @pamelaanderson

Також в офіційному акаунті видання в Instagram була опублікована і обкладинка з Памелою. На ній зірка позує в солом'яному капелюсі і спокусливому купальнику, який акцентував увагу на декольте актриси.

Користувачі в мережі засипали компліментами знаменитість:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Андерсон знялася у відвертій фотосесії зі своїм нареченим, 33-річним французьким футболістом марокканського походження, Аділем Рамі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.