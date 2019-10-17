"Так схожа на маму": Лобода вперше показала батьків

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вперше поділилася знімком своїх батьків.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, публічно привітавши рідних з річницею весілля.

"38 років тому мої батьки стали чоловіком і дружиною. І сьогодні вони як і раніше один за одного горою", — написала Лобода.

Світлана Лобода Фото з Instagram

Батьки Світлани Лободи Фото з Instagram

Шанувальники також приєдналися до привітань і зазначили, що Світлана дуже схожа на маму.

"Вітаю, міцного здоров'я їм", "На маму схожа", "Світлана Сергіївна, ви з мамою одне лице", "Красива пара і донька красуня. Вітаю", "Мамині очі", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 червня 2019 молодша сестра Світлани Лободи Ксенія вийшла заміж. Співачка на весіллі сестри відзначилася вульгарним танцем, в якому була задіяна і її донька Єва.

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