Український шоумен Сергій Притула звернувся з різкою заявою до хейтерів із Росії і так званої "ЛДНР", де закликав їх не хвалитися сумнівними "досягненнями" на Донбасі і пригрозив "винести" звідти всіх окупантів.

Відповідне відео телеведучий і волонтер Притула розмістив на своєму каналі на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Притула висміяв проросійських хейтерів, показавши їм фрагменти відео російського пропагандиста Олександра Сладкова, де той розповідав, як війська окупантів збили безпілотник ЗСУ "Лелека 100". При цьому шоумен вказав на суперечливі факти, а також додав, що за збігом обставин у руках у Сладкова виявився той безпілотник, який для українських бійців купив він разом із волонтерами.

Сергій Притула Слово і Діло

Звернення записане російською мовою. Притула вказав, що це перше й останнє його російськомовне відео.

"Хочу звернутися до тих людей, які заходять на мій канал похейтити з Росії, а також частково до наших громадян, які живуть на території Донбасу та Криму. Нещодавно мої друзі з ЗСУ показали мені цікаве відео з російським блогером Сладковим, де той зі "щенячою радістю" розповідає про збитий український безпілотник. Я хочу прояснити деякі факти", – вказав Притула, спростовуючи слова Сладкова.

Фрагмент відео зі Сладковим YouTube (скріншот відео)

Так, шоумен наголосив, що російський пропагандист розповідає про те, скільки коштує безпілотник "Лелека" і ПТКР (протитанкова керована ракета), які виробляються в Україні, порівнюючи їх із вартістю російського автомобіля Lada Priora.

"Давайте по пунктах. Ваші "Пріори" – л*йно: а наші ПТКРи – це круто. І їх у нас багато. Безпілотник "Лелека 100" – дійсно, продукт промислового виробництва, виготовляється він в Дніпрі. Лелека – російською "аист" . У нас в Україні "аист" приносить сім'ям діточок, а ось "Лелека" приносить окупантам проблеми на Донбасі", – зазначив Сергій і продовжив:

Притула звернувся до російських хейтерів YouTube (скріншот відео)

"Я, можливо, і не звернув би уваги на це відео, якби не одне маленьке "але". Ви, під***си, збили "Лелеку", яку купив я. А тепер про цікаве. Зайченята, ви так голосно кричите про те, що збили український безпілотник за $10 тис., але чому ви, вояки хе**ві, не розповідаєте, як збили цей безпілотник? Ви гримнули його з ЗРК "ОСА". Тобто ви недоговорили. Хлопчики, ви пачкою за $50 тис. збили мою пачку в 10 тисяч доларів. Такий обмін 1:5 мене влаштовує".

Потім Притула провів паралель між українською армією і бойовиками "ЛДНР".

Притула звернувся до російських хейтерів YouTube (скріншот відео)

"Я на пальцях поясню. Коли ви вбиваєте нашого солдата, його в останню путь проводжають всім містом чи селом на колінах. Віддають честь захиснику Батьківщини. А коли вбивають вашого, його вночі тихенько закопують, як собаку. А родичів змушують мовчати про причини смерті. Ваші поранені солдати валяються по похмурих лікарнях без держпідтримки. Наші поранені бійці проходять реабілітацію в клініках Німеччини, Чехії, США, Канади та Ізраїлю. І, мені здається, хто-хто, а ізраїльтяни не стали б лікувати фашистів у себе. Але якщо вони лікують наших солдатів, а ваших – ні. Так хто з нас фашист тоді?" – їдко висловився Притула.

І під кінець звернення він додав, що за армією окупантів стоїть тільки влада, а за українськими солдатами – весь народ. І звернувся до героїв відео зі збитим безпілотником.

Притула звернувся до російських хейтерів YouTube (скріншот відео)

"Ви так вправно взяли під пахву борт, який я купив. Так ось, в один прекрасний день вас точно так само під пахвою винесуть із Донецька. Це зроблять ваші "орки" або наш десант, не має значення, але головне, що це обов'язково буде. Чекайте, хлопчики", – підсумував Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула розповів, що на його думку заважає Україні розбагатіти. Шоумен вказав, що причиною не є війна в країні.

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