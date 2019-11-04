Таємниця вбивства Ігоря Талькова: ЗМІ вперше показали важливі документи

Легенда російської рок-музики Ігор Тальков 6 жовтня 1991 року стало учасником бійки, яка стала для нього фатальною. Куля потрапила прямо в серце артиста.

Однак, хто саме натиснув на курок і вбив Талькова, до сих пір невідомо. А рідні не втрачають надій одного разу знайти відповіді на питання, які протягом майже 30 років не дають їм спокою.

У розпорядженні "Комсомольської правди" з'явилися ексклюзивні матеріали кримінальної справи, в якому названі імена головних підозрюваних. На думку слідства, вбивство було замовним. До такого висновку прийшов співробітник прокуратури Валерій Зубарєв, який в 1991 році вів цю справу. Відомо, що його родині почали надходити погрози від невідомих.

Ігор Тальков відкриті джерела

"Коли я відповідала на дзвінок, на тому проводі мовчали. Дзвінки ці не визначались. А ось коли чоловік брав телефон, там щось говорили і він, мовчки, все вислуховував. Єдиний раз тільки запитав:" На переляк береш? ". Я тоді уточнила: "Валер, тобі загрожують?". він відповів: "Можна сказати і так". Попросив, щоб ми з дитиною ні з ким не їздили в ліфті. А одного разу він прийшов додому з пістолетом. до цього він вже розслідував складні справи , але зброю йому ніколи не видавали ", - розповіла вдова Зубарєва Ольга.

Ігор Тальков відкриті джерела

"Якось чоловік повернувся додому з фразою:" Я вважаю, що дії Азізи можна перекваліфікувати зі свідка на співучасницю ". Вона витягла револьвер з туалетного бачка, в якому його сховав Шляфман", - додала Ольга.

Азіза відкриті джерела

Проти співачки Азізи свідчить і той факт, що саме вона відправила свого коханця Ігоря Малахова до Талькова, щоб попросити помінятися зі співаком виходами на сцену. Нібито вона промокла і не встигає підготуватися до виходу.

Однак, за словами подруги сім'ї Талькова Ірини Красильниковой, в цей день в Санкт-Петербурзі дня не випало ні краплі опадів, а Азіза приїхала на майданчик на дві години раніше Талькова:

"Азіза приїхала на майданчик за дві години до Ігоря! І це ще не все! Як вона могла промокнути і де ?! У Петербурзі в той день не випало жодного міліметра опадів, - я перевіряла. Та й на розмову до Ігоря вона повинна була відправити свого директора – беззбройний чарівну брюнетку. Зроби так – і нічого б не було, але вона чомусь передоручила прохання свого цивільного чоловіка, який пішов до Талькова з пістолетом ".

Азіза відкриті джерела

А ось, за словами охоронців музиканта, Малахова в гримерку до Талькова привів його директор Валерій Шляфман, що тільки розпалило конфлікт між чоловіками.

"Ігор по натурі був гарячий чоловік, і навіть колишній директор Талькова Влад Черняєв після відходу говорив Шляфману, щоб той без згоди співака нікого в гримерку щоб привести. Вважаю, що конфлікт Талькова та Малахова був би залагоджено, якби Шляфман не втрутився, що не підбіг до Талькова після сварки і не попросив би пістолет, акцентувавши увагу на тому, що у Малахова в руках револьвер ", - говорить охоронець Талькова Сергій Ігнатенко.

Як повідомляє адвокат сім'ї Ніна Аверіна, під час бійки пістолет був у руках у Малахова, однак Шляфман, за версією слідства, вирвав його з рук і зробив постріл.

Документи у справі вбивства Ігоря Талькова

Але сам Шляфман дана заява заперечував:

"Вирвавши пістолет з рук Малахова, я відскочив до грат і щось став кричати. У мене в руках був пістолет, і я побіг в гримерку, думав, що там Тальков. Але його там не було, і я побіг в туалетну кімнату. поклав пістолет на бачок. я чув, як Азіза чітко кричала: "Де пістолет?". до того моменту, як в гримерку внесли Ігоря Талькова, я не знав, що він поранений ".

Документи у справі вбивства Ігоря Талькова

Проведена експертиза показала, що в співака стріляли зверху вниз. Малахов в момент вбивства лежав і був нижче Талькова, а Шляфман – вище. Також у висновку йдеться: "частинки пороху були на одязі тільки у двох осіб: Талькова та Шляфман".

Документи у справі вбивства Ігоря Талькова

Валерій Шляфман відкриті джерела

На думку Ірини Красильниковой, вбивством Талькова хотіли змусити замовкнути:

"Слідчий мені прямо говорив: вбивство Ігоря – справа є замовною. Його хотіли змусити замовкнути. І це у них вийшло. Все, хто знав Ігоря, кажуть: він ходив по краю, називав речі своїми іменами. Багатьом це не подобалося. Після розпаду СРСР він думав, що до влади прийшли люди, які знову зроблять Росію великою державою, а в підсумку написав пісню "Пане президенте", в якій критикував Бориса Єльцина ... в той день, в Санкт-Петербурзі, він повинен був її виконати глядачам, але цього не відбулося. Як досі не відбулося і того, про що він мріяв: "Хоч у, щоб мій сольний концерт хоча б раз показали по одному федеральному каналу ".

Ігор Тальков відкриті джерела

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