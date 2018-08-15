Таємне весілля Поклонської в Криму: з'явилося перше відео

У російських ЗМІ з'явилося відео з весілля депутата нелегітимної Державної Думи РФ, колишнього "прокурора" Криму Наталії Поклонської.

Відео на YouTube опублікувало видання Daily Storm. Зазначено, що на ньому саме Поклонська. Вона танцює під старий хіт співачки Софії Ротару "Хуторяночка".

Поклонська та її чоловік Іван Соловйов

У цей час її обранець, 47-річний російський політик, керівник апарату уповноваженого з прав людини Іван Соловйов, сидить за столом і щось обговорює з другом.

Зазначимо, що весілля відбулося в окупованому Криму, на батьківщині Поклонської. Сама депутат вирішила не розкривати його подробиці, відмовившись давати коментарі пресі.

Також журналісти дізналися подробиці торжества. За відомостями ЗМІ, на святі були присутні 32 людини, банкет обійшовся в 90 тисяч рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, таємне весілля екс-"прокурора" стало приводом для жартів і мемів у мережі.