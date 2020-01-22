"Та таким, що хоч кричи": православні в Росії побажали Урганту "захворіти на рак"

Православний активіст Павло Добролюбов побажав телеведучому Івану Урганту "захворіти на рак" після того, як той буцімто образив почуття віруючих "знущанням над Христом" у випуску шоу "Вечірній Ургант" від 7 січня.

Добролюбов опублікував віршіу себе на YouTube-каналі. Публікуємо мовою оригіналу.

"Предается Бог молчаньем,

Нам никак нельзя молчать.

У Ивана беснованье,

Нужно Ванечку спасать.

По центральному каналу

Прямо в праздник Рождества

Ване очень плохо стало.

Видно, это неспроста.

Ваньку Урганта накрыло,

Здравомыслие ушло.

У него такое было,

Но не так уж тяжело.

Отключили прям в эфире

Ване мысленный процесс.

Бесы из него вопили.

До чего дошел прогресс…

Бедный Ваня, как игрушка,

Открывал, не думав, рот,

Нес хулу больной Ванюша.

Скажете, что идиот?

Нет, скорей всего болящий.

Кто его так заразил?

Он от бесов говорящий,

Сам не ведал, что творил.

Он пока такой красивый,

Для кого-то даже мил.

Извращенец похотливый,

Комсомолец темных сил.

Бог пошлет ему болячку: "На, Ванюша, поноси".

Ну, а как еще иначе? Ваню просто не спасти.

Заболеет Ваня раком, Да таким, что хоть кричи,

Не помогут Ване деньги, Ни коллеги, ни врачи.

Быстро вспомнит Ургант Ваня,

Как хулил вовсю Христа,

Плакать, каяться он станет,

По святым рванет местам.

Бог забрал у Вани разум,

Это видно даже мне.

Помолитесь за Ивана,

Он уже в большой беде".

Вірш переопублікував на своїй сторінці соцмережі "Вконтакті" православний рух "Сорок Сороков".

Православні активісти розлютилися через колаж, який показували на початку програми: на ньому Ніколас Кейдж був зображений в образі маленького Ісуса Христа (у актора день народження 7 січня), а навколо нього стояли Микита Михалков, Квентін Тарантіно та Стівен Спілберг.

Скрін з відео програми

Крім того, гості програми, на думку тих, хто написав петицію, "підтримували і розвивали блюзнірські жарти". Так, Жерар Депардьє порівняв Ісуса Христа з поросям ( "Порося закінчить не на хресті, а в страві, але це така ж жертва", - сказав актор у розмові про Різдво і кулінарію).

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени православного руху також зажадали позбавити Урганта російського громадянства і закрити шоу "Вечірній Ургант" на Першому каналі.

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