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"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас

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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, розлютила мережу заявою про Донбас, де нібито "свої стріляють своїх".

Розповідь про поїздку по окупованій території артистка опублікувала в Instagram. Вона запитала, "коли буде мир".

"Дебальцеве ... А сьогодні о 4 ранку стріляли по Первомайську. Це люди розповіли, коли ми всі покурити вийшли з автобуса. Знову по мирному населенню. Коли це зникне, як страшний сон? Свої по своїх... Тільки люди з хворою психікою здатні отримувати від цього "задоволення", – написала Мілявська.

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"Коли буде мир? Кому поставити це питання? PS Доїхали до Луганська. Люди живуть дуже бідно, але такого радісного вогню в очах, я не бачила з минулого століття! Вони знають ціну кожного дня! Вклоняюся до землі і назад", – додала співачка.

У мережі гнівно відреагували на пост Лоліти.

Дебальцеве .. А сьогодні о 4 ранку стріляли по Первомайську. Це люди розповіли, коли ми всі покурити вийшли з автобуса. Знову по Мирному населенню. Коли це зникне, як страшний сон? .. Свої за своїми .. Тільки люди з хворою психікою здатні отримувати від цього "задоволення". Коли буде СВІТ ?? Кому задати це питання? PS Доїхали до Луганська. Люди живуть дуже бідно, але такого Веселого Вогню в очах, я не бачила з минулого століття !!! Вони знають Ціну кожного дня! Вклоняюся до Землі і назад 🙏

Публікація від Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya)

"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас
"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас
"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас
"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас
"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас
"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас
"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лоліта, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну, дала великий концерт у окупованому Донецьку.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Лоліта
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
моральна і фізична потвора.
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Уваров Николай
Уваров Николай
П@зда ты путлера, Лолита.
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
А кого интересует мнение этой шалавы?
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Petrenko Ivan,какцапских троллей.
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