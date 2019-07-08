"Свої стріляють по своїх": Лоліта розлютила мережу словами про Донбас

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, розлютила мережу заявою про Донбас, де нібито "свої стріляють своїх".

Розповідь про поїздку по окупованій території артистка опублікувала в Instagram. Вона запитала, "коли буде мир".

"Дебальцеве ... А сьогодні о 4 ранку стріляли по Первомайську. Це люди розповіли, коли ми всі покурити вийшли з автобуса. Знову по мирному населенню. Коли це зникне, як страшний сон? Свої по своїх... Тільки люди з хворою психікою здатні отримувати від цього "задоволення", – написала Мілявська.

"Коли буде мир? Кому поставити це питання? PS Доїхали до Луганська. Люди живуть дуже бідно, але такого радісного вогню в очах, я не бачила з минулого століття! Вони знають ціну кожного дня! Вклоняюся до землі і назад", – додала співачка.

У мережі гнівно відреагували на пост Лоліти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лоліта, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну, дала великий концерт у окупованому Донецьку.

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