"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

У Москві 18 вересня почався масовий пікет на підтримку актора Павла Устинова, засудженого за звинуваченням у застосуванні насильства до представника влади.

Так, акція проходить біля адміністрації президента РФ і в ній беруть участь відомі актори та режисери, повідомляє видання "Дождь".

Зазачається, що першим на пікет вийшов актор Олександр Паль, в руках він тримав плакат "Свободу Павлу Устінову". Слідом за актором прийшли режисер Олександр Молочников, актори Микита Кукушкін і Микита Єфремов, актриси Любов Аксьонова та Олександра Бортіч, співачка Марія Тотібадзе і багато інших.

Олександр Паль Фото з Telegram

Олександр Молочников Фото з Telegram

Микита Кукушкін Фото з Telegram

Микита Єфремов Фото: hellomagazine.com

Любов Аксьонова Фото: hellomagazine.com

Олександра Бортів Фото з Telegram

Марія Тотібадзе Фото з Telegram

Пізніше у будівлі адміністрації утворилася черга з людей, які планують брати участь в поодиноких пікетах. В цілому на площі зараз зібралися близько 200 осіб.

Пікети на підтримку Устінова Фото з Telegram

Пікети на підтримку Устінова Фото: BAZA

Як повідомляв OBOZREVATEL, на протестах 3 серпня Устінов нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив Павла на 3,5 роки колонії, що викликало хвилю обурення в мережі.

Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост з приводу свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи в діях силових структур.

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