"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

У Москві 18 вересня почався масовий пікет на підтримку актора Павла Устинова, засудженого за звинуваченням у застосуванні насильства до представника влади.
Так, акція проходить біля адміністрації президента РФ і в ній беруть участь відомі актори та режисери, повідомляє видання "Дождь".
Зазачається, що першим на пікет вийшов актор Олександр Паль, в руках він тримав плакат "Свободу Павлу Устінову". Слідом за актором прийшли режисер Олександр Молочников, актори Микита Кукушкін і Микита Єфремов, актриси Любов Аксьонова та Олександра Бортіч, співачка Марія Тотібадзе і багато інших.
Олександр Паль
Фото з Telegram
Олександр Молочников
Фото з Telegram
Микита Кукушкін
Фото з Telegram
Микита Єфремов
Фото: hellomagazine.com
Любов Аксьонова
Фото: hellomagazine.com
Олександра Бортів
Фото з Telegram
Марія Тотібадзе
Фото з Telegram
Пізніше у будівлі адміністрації утворилася черга з людей, які планують брати участь в поодиноких пікетах. В цілому на площі зараз зібралися близько 200 осіб.
Пікети на підтримку Устінова
Фото з Telegram
Пікети на підтримку Устінова
Фото: BAZA
Як повідомляв OBOZREVATEL, на протестах 3 серпня Устінов нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив Павла на 3,5 роки колонії, що викликало хвилю обурення в мережі.
Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.
До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост з приводу свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи в діях силових структур.
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