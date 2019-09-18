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18 вересня • оновлено в 14:57
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"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

2.2т Читати матеріал російською

У Москві 18 вересня почався масовий пікет на підтримку актора Павла Устинова, засудженого за звинуваченням у застосуванні насильства до представника влади.

Так, акція проходить біля адміністрації президента РФ і в ній беруть участь відомі актори та режисери, повідомляє видання "Дождь".

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора
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Зазачається, що першим на пікет вийшов актор Олександр Паль, в руках він тримав плакат "Свободу Павлу Устінову". Слідом за актором прийшли режисер Олександр Молочников, актори Микита Кукушкін і Микита Єфремов, актриси Любов Аксьонова та Олександра Бортіч, співачка Марія Тотібадзе і багато інших.

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Олександр Паль

Фото з Telegram

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Олександр Молочников

Фото з Telegram

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Микита Кукушкін

Фото з Telegram

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Микита Єфремов

Фото: hellomagazine.com

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Любов Аксьонова

Фото: hellomagazine.com

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Олександра Бортів

Фото з Telegram

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Марія Тотібадзе

Фото з Telegram

Пізніше у будівлі адміністрації утворилася черга з людей, які планують брати участь в поодиноких пікетах. В цілому на площі зараз зібралися близько 200 осіб.

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Пікети на підтримку Устінова

Фото з Telegram

"Свободу Павлу Устінову!" Російські зірки вийшли на пікет на підтримку засудженого актора

Пікети на підтримку Устінова

Фото: BAZA

Як повідомляв OBOZREVATEL, на протестах 3 серпня Устінов нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив Павла на 3,5 роки колонії, що викликало хвилю обурення в мережі.

Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост з приводу свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи в діях силових структур.

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Росія Москва
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Да плевать на вас всех. Когда в Украине убивали, вам нравился крымнаш. Теперь нам нравится как вас свои же насилуют. Поделом.
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Он Алекс
Он Алекс
Есть куча видео с Устиновым, когда его винтят шестерки росгвардейцы, не поленитесь и найдите МОМЕНТ где он вывихнул плече росгв.. , который в доспехах как хоккеист или рыцарь... нет такого МОМЕНТА на видео ... конченная вата просто случайному человеку делает жизнь адом ... вас путинцы ненавидит вся страна рф
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