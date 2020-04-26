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26 квітня • оновлено в 16:23
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Суперфінал "Голос країни-10": якими музичними експериментами дивував MONATIK

1.4т
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У неділю, 26 квітня на 1+1 відбудеться суперфінал ювілейного сезону проекту "Голос країни-10", де за перемогу на проекті позмагаються учасники команд чотирьох суддів: Тіни Кароль, Потапа і Насті Каменських, Дана Балана і MONATIK.

Український мультиартист MONATIK протягом усього сезону дивував несподіваними музичними експериментами. OBOZREVATEL пропонує згадати найкращі музичні змішання фарб від MONATIK, які звучали в цьому сезоні (дивіться відео нижче на сторінці).

MONATIK на шоу "Голос країни"

MONATIK на шоу "Голос країни"

Instagram @monatik_officia

Кожен учасник шоу "Голос країни" отримав не тільки впізнаваність і досвід роботи на сцені відомого вокального проекту. Представники команди MONATIK також отримали готову композицію до свого репертуару, створену українським мультиартистом.

Маша Щербак і Катя Чемезова – "Свята"

Це виконання знаменитої пісні "Свята" розлетілося не тільки серед шанувальників групи KAZKA, але ще і серед всіх фанів "Голосу країни". Музичні мешапи – козирна карта MONATIK, де він поєднує кілька композицій і найкращим чином показує найсильніші сторони учасників.

Ліда Лі і Ліза Криворучко – "Вільна"

Це прочитання нової пісні Тіни Кароль та Юлії Саніної оцінили самі співачки найвищою похвалою. Учасники виконали її неймовірно професійно.

Сергій Роман – "Несе Галя воду"

Проект "Голос країни" про музичні експерименти. І тут поєднується легендарне звучання і класична українська музика. Відмінний приклад того, якою команда MONATIK була в цьому сезоні.

Маша Щербак – "Подивися в очі"

Пісня, яка у кожного відгукується нотками спогадів. У новому аранжуванні від MONATIK звучить приголомшливо.

Сергій Асафатов – "Roxanne"

Його голос неймовірно вражає. Уміння підібрати настільки правильну, що підкреслює його приголомшливий тембр, композицію творчість рук майстра.

Мелен Паса – "Мало вогню"

Композиція, яка допомогла Мелен вирватися у фінал. Чудове виконання. Переглядаючи цей виступ, щиро думаєш, що ця пісня була створена для неї.

Нагадаємо також, що в цьому сезоні від команди MONATIK за звання кращого вокаліста України будуть боротися Сергій Асафатов, Ліда Лі, Сергій Роман, Мелен Паса і Юра Самовілов.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про кращі виступи на проекті "Голос країни " за 10 років існування шоу.

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Автор
Єва Романова
Тема
Голос країни
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап) Дан Балан Тіна Кароль MONATIK
Місце
Україна
Теги
Голос країни-10 телеканал 1+1 шоу шоу-бизнес
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