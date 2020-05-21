Сумська вперше прокоментувала народження онука

Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно стала бабусею, вперше прокоментувала радісну подію.

В ефірі шоу "Ранок з Україною" артистка розповіла про те, що у її дочки народився син.

Ольга Сумська Фото: instagram / olgasumska

"Баба Оля власною персоною. Це найбільше щастя, яке можна уявити, всім раджу випробувати на повну ці емоції. Тонечка мені подзвонила прямо з пологового будинку – як тільки народила і їй вручили дитя. А у мене сльози котяться від цих божевільних емоцій, тому що нарешті хлопчик народився. У нас же суцільний матріархат – і ось з'явився чоловік", – сказала Сумська.

Вона зазначила, що батьки до сих пір не дали хлопчикові ім'я.

"Вони ще думають. Моя внучка називає його "хлопчик". Там дід Володимир, батько Володимир і третій Володимир вже буде багато. Коли малюк народився, ми запитували:"Ну як там Володимирович?". Ще не визначилися, як назвати", – говорить артистка.

Ольга Сумська з дочкою Антоніною Фото: instagram / olgasumska

Як раніше писав OBOZREVATEL, 53-річна українська актриса і телеведуча Ольга Сумська вразила шанувальників знімком в несподіваному образі. На ньому вона позувала в одязі в стилі пін-ап.

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