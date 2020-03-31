53-річна Сумська показала пікантне фото в несподіваному стилі

53-річна українська актриса і телеведуча Ольга Сумська вразила шанувальників знімком в несподіваному образі. На ньому вона позувала в одязі в стилі пін-ап.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мій улюблений стиль "пін-ап". Абсолютне відчуття жіночності. Колись, завдяки саме таким фото, люди долали стан розпачу і кризи. Всім добра,друзі! Гармонія врятує світ!", - підписала знімок актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала з зачіскою "під хлопчика".

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